نقشه سیاه دنیا برای طلای سرخ ایران/ زعفران قربانی سوءمدیریت شد

غلامرضا میری در گفتگو با مهر با بیان اینکه مساله قاچاق پیاز زعفران از کشور موضوعی بسیار نگران کننده است، اظهارداشت: قاچاق پیاز زعفران به افغانستان حدود ۱۰ سال قبل آغاز شد و افغان‌ها هم زمانی که دیدند سازمان ملل متحد و کشورهایی مانند آمریکا، آلمان، فرانسه و هلند در زمینه کشت طلای سرخ از آنان حمایت می‌کنند، تشویق به ادامه کار شدند.

نایب رئیس شورای ملی اضافه کرد: سپس آنها به تدریج برای خود بازارهایی به دست آوردند و دیدند فروش این محصول سود خوبی دارد.

وی با اشاره به اینکه آمریکا اعلام کرده حاضر است یک بازار ۴۰ تنی را به منظور صادرات زعفران در اختیار افغانستان قرار دهد، گفت: حتی همین الان هم کشوری مانند هندوستان تعرفه ورود زغفران را برای افغانی‌ها برداشته است اما اگر یک ایرانی بخواهد زغفران به هند ببرد، باید ۳۸ درصد تعرفه عوارض پرداخت کند.

میری در پاسخ به این پرسش که آیا کشورهای غربی به دنبال ایجاد یک رقیب قدرتمند برای ایران در زمینه تولید زعفران هستند، تصریح کرد: به هرحال آنها در تقابل با ما هستند و از هر راهی که می‌توانند، می‌خواهند به اقتصاد و مسائل فرهنگی کشور ضربه وارد کنند.

نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه ما در بازار و تجارت طلای سرخ با سوء مدیریت مواجه هستیم، گفت: ما نمی‌توانیم تامین کننده‌های خوب و مطمئنی در این زمینه باشیم؛ مشتریان به دنبال تامین کننده‌های جدید خواهند رفت.

میری اضافه کرد: برای ایجاد یک تامین کننده جدید، چه جایی بهتر از افغانستان که نزدیک ایران است و شرایط آب و هوایی مشابه کشورمان دارد، ضمن اینکه نیروی کار در آنجا ارزان است و تمام کسانی که الان در افغانستان زعفران کشت می‌کنند، در ایران دوره دیده‌اند، بنابراین کشورهای غربی با خود اندیشیدند که با حمایت از افغان‌ها ضمن تامین محصول مورد نیازمان، انحصار تولید طلای سرخ را نیز از دست ایران خارج خواهیم کرد.

سوءمدیریت‌ها بازار زعفران را آشفته کرد

وی افزود: در سالیان گذشته گذشته وضع عوارض برای صادرات زعفران مشکل زیادی برای ما ایجاد کرد و سبب افت میزان صادرات‌مان شد، ضمن اینکه قبل از این مصوبه هیات دولت، ما ۲۲۱ تن صادرات داشتیم اما بعد از آن صادراتمان از مرز ۱۷۰ تن عبور نکرد.

نایب رئیس شورای ملی زعفران اظهارداشت: یکی از دیگر اقدامات اشتباه در گذشته در این زمینه آن بود که در یک دوره‌ای سازمان مرکزی تعاون روستایی اقدام به خرید زعفران کرد، ما همان شب با وزیر کشاورزی وقت گفتگو کردیم و به او هشدار دادیم این کار ضربه زدن به بخش خصوصی و صادرات طلای سرخ است اما متاسفانه این صحبت‌ها راه به جایی نبرد و آنان قانع نشدند.

میری با اشاره به اینکه بنابراین سازمان تعاون روستایی زعفران را خرید و به انبارهای خود انتقال داد، اضافه کرد: آن زمان دولتی‌ها مقابل ما ایستادند و می‌گفتند چون تولید با ماست، باید صادرات را هم خودمان انجام دهیم، محصول را در انحصار گرفتند و مسائل بعدی پیش آمد.

توصیه‌هایی برای ساماندهی شرایط بازار زعفران

وی با بیان اینکه برای ساماندهی به وضعیت موجود باید دولت جایگاه صادرکنندگان و بخش خصوصی را مدنظر داشته باشد و به آنان توجه کند، گفت: زمانی‌ که دولت می‌خواهد تصمیم مهمی درباره هر محصول کشاورزی بگیرد باید کارشناسان صنف مربوطه نیز در جلسه تصمیم گیری حضور داشته باشند و نظرات خود را بگویند نه اینکه پشت درهای بسته تصمیماتی گرفته شود که بخش را دچار مشکلات اساسی کند.

به گفته میری، برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی باید نظرات کارشناسان نیز مورد توجه قرار بگیرد، ضمن اینکه برای کارهایی که در این زمینه انجام شده است، باید ارزش قائل شد. جذب یک مشتری برای صادرکنندگان هزینه زیادی دارد و حداقل ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان برای جذب هر مشتری لازم است.

نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه رسیدن به صادرات ۱۷۰ تن زعفران به راحتی حاصل نشده است، ادامه داد: اگر بخواهیم به نقطه‌ای برسیم که فقط به نفت وابسته نباشیم باید از تولیدکننده و صادرکنندگان حمایت شود.

وی اضافه کرد: حمایت همیشه مادی نیست بلکه تصویب قوانین و دستورالعمل‌ها حساب شده باشد، چراکه زعفران یک محصول ملی، استراتژیک و تولید انحصاری ایران است.

میری، زعفران را محصولی بسیار با اهمیت توصیف کرد و گفت: آیا این محصول با همه پتانسیل‌هایی که دارد، ارزش این را ندارد که ما به فکر آن باشیم و کاری برایش انجام دهیم تا شرایط ساماندهی شود؟

وی با اشاره به اینکه باید مرغوبیت محصول تولیدی ما روز به روز افزایش یابد، ادامه داد: رقبای ایران که وارد بازار شوند به طور قطع زعفران بسیار با کیفیتی تولید خواهند کرد و ما اگر مثل آنان نباشیم کنار گذاشته می‌‌‌شویم.

میری افزود: بنابراین وقتی ما مشکلات را بیان می‌‌کنیم مسئولان باید استقبال کنند نه اینکه مساله در جریان بروکراسی‌های اداری قرار بگیرد و بعد گذشت سالیان سال معلوم نشود عاقبت کار به کجا ختم شد.

به گزارش مهر، عباس نخعی مدیرکل مبارزه با قاچاق کالاهای هدف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اخیرا از کشف پیاز زعفران قاچاق به میزان ۲۳ هزار و ۳۱۰ کیلوگرم در فصل پاییز امسال که قرار بود از خراسان رضوی به مقصد افغانستان انجام شود، خبر داده است.