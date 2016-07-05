به گزارش خبرگزاری مهر، خانه احزاب ایران با صدور بیانیه‌ای ضمن تأکید بر شفاف سازی دریافتی‌های مدیران قوای سه گانه و سایر دستگاه ها و نهادهای عمومی کشور، ضرورت بازگرداندن حقوق های غیرمتعارف، غیرعادلانه و تبعیض آمیز به بیت المال و مجازات متخلفان را به همه مسئولان ذیربط گوشزد کرد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

«باسمه تعالی

در آستانه عید سعید فطر؛ ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات تمامی هموطنان مسلمان فرارسیدن این عید بزرگ را بر همه وارد شدگان به ضیافت الهی تبریک می گوییم. متاسفانه در روزهای اخیر انتشار فیش های نجومی حقوق های دریافتی توسط برخی مدیران دستگاه هایی که از بودجه بیت المال استفاده می کنند افکار عمومی را جریحه دار نموده و صدمات جبران ناپذیری را به اعتماد عمومی به دستگاه های اجرایی و نظام مدیریت کشور وارد کرد. پیرو تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر پیگیری جدی این موضوع و دستور ریاست محترم جمهوری برای رسیدگی قاطع دستگاه های مسئول در این زمینه، خانه احزاب ایران نکاتی را به شرح زیر متذکر می گردد:

۱- موضوع رسیدگی و برخورد قانونی با حقوق های دریافتی غیرمتعارف و مبارزه با هرگونه دستبرد به بیت المال از جمله دریافت تسهیلات غیرقانونی مختص دستگاه و گرایش سیاسی خاصی نبوده، بلکه این مسئله همه دستگاه ها و نهادهایی که از بودجه عمومی ارتزاق می کنند را شامل می شود. چنین مبارزه ای جنبه ملی، انقلابی و اسلامی داشته و مبنای درخواست قاطبه مردم ایران می باشد. لذا هیچیک از مسئولان نبایستی در این مسیر سستی و کاهلی نمایند بلکه همه دلسوزان نظام و انقلاب باید دریک اقدام جمعی تمامی ابزارهای قوای سه گانه را در این مسیر بکار بندند.

۲- هرچند افشای حقوق های نامتعارف با هرانگیزه ای که صورت گرفته باشد امری ضروری برای آگاهی مردم بوده است لیکن این اقدام بدون رسیدگی و پیگیری قاطع هرگز به سرمنزل مقصودنخواهد رسید و موجب رواج حس بی اعتمادی به دستگاه های حاکمیتی و یأس و بدبینی نسبت به عملکرد مدیران دلسوز و متعهد خواهدشد. لذا خانه احزاب ایران خواستار بازگرداندن تمامی حقوق ها و تسهیلات دریافتی غیرعادلانه و نامتعارف به بیت المال و مجازات متخلفان در اسرع وقت می باشد.

۳- خانه احزاب ایران از دستگاه های نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور وابسته به قوه قضائیه، دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و سازمان های متعدد نظارتی وابسته به قوه مجریه انتظار دارد نه تنها نسبت به عملکرد گذشته خود در این خصوص در برابر افکار عمومی پاسخگو باشند بلکه با ایجاد و تقویت ساز و کارهای نظارتی مؤثر، برنامه های آتی خویش را جهت جلوگیری از چنین موضوعاتی اعلام نموده و هرگونه خلاء قانونی ا ز جمله اصلاح اساسی و ساختاری قوانین مربوطه از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری را از طریق مجلس شورای اسلامی مرتفع نمایند.

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