روحانی: تهران همواره در کنار دولت و ملت عراق خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز سه شنبه در گفت وگو با حیدر العبادی نخست وزیر عراق، با تبریک عید سعید فطر به دولت و ملت عراق، اظهارداشت: تهران از گسترش روابط با عراق در همه عرصه ها استقبال می کند و تقویت و استحکام این روابط را به نفع ملت های دو کشور و منطقه می داند.

رییس جمهور همچنین با تاکید بر اینکه تروریسم خطری جهانی است، از کشته شدن شمار زیادی از اتباع عراقی در حملات اخیر تروریست ها ابراز تاسف کرد و گفت: بی تردید ملت و دولت عراق با مقاومت و ایستادگی در برابر تروریسم و ایجاد فتنه قومی و مذهبی که برخی قدرتها به دنبال آن هستند، به پیروزی دست خواهند یافت.

نخست وزیر عراق نیز در این تماس تلفنی با تبریک عید فطر به دکتر روحانی ، دولت و ملت ایران گفت: ما خواهان توسعه همکاری ها با تهران در همه زمینه ها هستیم و دورنمای این روابط بسیار روشن و امیدوار کننده است.

حیدرالعبادی افزود: ملت عراق متحد و منسجم تا نابودی کامل تروریسم در کشورشان، دست از تلاش برنمی دارند. این تروریسم بخشی از حرکت تکفیری است که اسلام غیرواقعی را ترویج می کند که متاسفانه برخی ها در منطقه نیز از آن حمایت می کنند.

نخست وزیر عراق با قدردانی از حمایت های جمهوری اسلامی ایران افزود: همه کشورهای منطقه باید برای ریشه کنی تروریسم متحد شوند.