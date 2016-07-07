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۱۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۱:۰۲

قول«حیدر العبادی» نسبت به شکست جدید داعش در نبرد موصل

قول«حیدر العبادی» نسبت به شکست جدید داعش در نبرد موصل

نخست وزیر عراق نسبت به وارد کردن شکست به گروه تروریستی داعش در جریان نبرد موصل قول داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق روز چهارشنبه نسبت به شکست گروه تروریستی داعش در نبرد موصل واقع در ۴۰۰ کیلومتری شمال بغداد وعده داد.

«حیدر العبادی» در جریان عیادت از مجروحان انفجار تروریستی بامداد یکشنبه در منطقه «الکراده» و همچنین مجروحان نیروهای امنیتی و حشدالشعبی در بیمارستان الکاظمیه گفت: داعشی ها با انفجار منطقه «الکراده» می خواستند شادی عید را از عراقی ها سلب کنند اما ما کاری خواهیم کرد که تا ابد محزون و ناکام بمانند. ما آنها را مورد پیگرد قرار داده و در موصل شکست خواهیم داد همچنانکه در تمام نبردها آنان را مغلوب کردیم.

وی همچنین از شجاعت نیروهای عراقی و روحیه بالای مجروحان و اصرار آنها برای بازگشت مجدد به میدان های نبرد برای ریشه کنی نهایی داعش تمجید نمود.

انفجاری تروریستی بامداد یکشنبه منطقه «الکراده» در مرکز بغداد را مورد هدف قرار داد که در پی آن نزدیک به ۲۹۰ نفر شهید و ده ها نفر دیگر زخمی شدند. گروه تروریستی داعش مسئولیت این حمله تروریستی را برعهده گرفت.

لازم به ذکر است که عراق از وضعیت امنیتی فوق العاده ای برخوردار است و عملیات نظامی برای بیرون راندن تروریست های داعش از مناطق تحت سیطره خود در این کشور ادامه دارد.

کد مطلب 3707177

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