مصرف بنزین درآستانه ۱۰۰میلیون لیتر/معاون زنگنه:مصرف را مهار کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای رسمی منتشر شده توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران نشان می‌دهد در طول سه روز تعطیلات عید فطر متوسط مصرف بنزین کشور تا مرز ۱۰۰ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است.

بر این اساس مصرف بنزین روز (سه شنبه، ١٥ تیرماه) و در آستانه فرا رسیدن تعطیلات عید فطر از مرز ٩٦ میلیون لیتر گذشت، این درحالی است که روز چهارشنبه ۱۶ تیر ماه هم حدود ٩١ میلیون و ٧٠٠ هزار لیتر بنزین در کشور مصرف شده است.

متوسط مصرف این فرآورده نفتی پنج شنبه ۱۷ تیر ماه به ۸۱ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر رسید و پیش بینی می شود جهش مصرف بنزین در روزهای شنبه و یکشنبه هفته جاری و با آغاز بازگشت مسافران بار دیگر رکوردساز شود.

همزمان با جهش مصرف بنزین کشور تا مرز ۱۰۰ میلیون لیتر در روز، عباس کاظمی معاون وزیر نفت امروز در گفتگویی از مهار مصرف این فرآورده نفتی پس از عرضه تک نرخی خبر داده است.

کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اعلام اینکه رشد مصرف بنزین در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تنها یک درصد بوده است، گفت: در این مدت، هشت درصد به تعداد خودروهای ناوگان حمل و نقل کشور افزوده شده است.

این مقام مسئول با اشاره به تراز منفی قاچاق بنزین در مرزها، افزود: تک نرخی شدن و منطقی شدن قیمت بنزین به مهار قاچاق، کاهش مصرف و شفاف‌ سازی انجامیده است.

معاون وزیر نفت در واکنش به موضوع احتمال برگشت مصوبه بنزین به مجلس برای اصلاح که طی روزهای اخیر از سوی وزیر نفت اعلام شد، این اقدام را مثبت ارزیابی کرد و با بیان اینکه دولت پیشنهاددهنده دونرخی شدن بنزین نبوده است، اظهار داشت: این مصوبه، هفته آخر فعالیت مجلس قبلی به تصویب رسید که اجرای آن از دید ما با توجه به شرایط کنونی مصرف و تک نرخی بودن بنزین دچار اشکال بود.

مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی خاطرنشان کرد: این مصوبه با برگشت به مجلس مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرد و نمایندگان با توجه به آثار مثبت تک نرخی شدن بنزین تصمیم‌گیری کنند.