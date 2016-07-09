به گزارش خبرنگار مهر، برای اولین بار سامانه برگزاری آزمون آزمایشی آنلاین احراز صلاحیت مشاوران فناوری اطلاعات با هدف آمادگی داوطلبان حضور در هشتمین دوره کتبی آزمون مشاوران راه اندازی شده است.

متقاضیان می توانند برای سنجیدن توانایی ها و مهارت های آموزشی خود پیش از حضور در آزمون مشاوران اصلی که قرار است ۲۵ تیرماه برگزار شود، به صورت آنلاین در این سامانه به نشانی http://Exam.tehrannsr.org ثبت نام کرده و در آزمون آزمایشی آنلاین شرکت کنند.

منابع درسی آزمون آنلاین مشاوران، همان منابع اصلی هشتمین دوره آزمون احراز صلاحیت مشاوران است و داوطلبان می توانند تا پایان روز ۲۳ تیرماه در این سامانه آنلاین ثبت نام کنند.