به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقه صاحبان ایده‌های نو این فرصت را خواهند داشت طرح‌ها و پیشنهادات خود در حوزه شهر هوشمند را در حضور سرمایه‌گذاران و سازمان‌های ارائه کننده خدمات بیان کنند تا ضمن برخورداری از جوایز ویژه این رویداد، ایده‌هایشان در مسیر سرمایه‌گذاری و اجرا قرار گیرد.

دبیرخانه همایش از کلیه صاحبان ایده، شرکت‌های دانش بنیان و فناوری دعوت کرد در قالب شخص یا شرکت ایده‌های قابل اجرا و سرمایه‌گذاری خود را جهت شرکت در مسابقه «ایده‌های نو در شهر هوشمند» به دبیرخانه همایش ارسال کنند.

از طرح‌های منتخب برای ارائه طرح خود در دومین همایش زیرساخت و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهر هوشمند دعوت به عمل خواهد آمد. همچنین تعدادی از طرح‌ها نیز فرصت معرفی خود را از طریق پوستر در سالن همایش خواهند داشت.

براساس این گزارش هدف طرح‌های ارسالی و آثار آنها ارائه خدمات بهتر و هوشمندانه به شهروندان و فعالان اقتصادی به منظور صرفه جویی در زمان و ارتقای کیفیت زندگی و کسب و کار است. همچنین در طرح‌های ارسالی لازم و ضروری است به سیاست‌ها و مقررات حاکمیتی و قوانین، تعامل پذیری، استانداردها، امنیت و محرمانگی و ارزش‌های فرهنگی، در سناریوها و طرح‌های هوشمند سازی شهرها و خدمات مرتبط توجه شود.

طرح‌هایی که دارای چارچوب‌های اولیه قابل قبول و منطقی باشند توسط دبیرخانه همایش ارزیابی و نتیجه به ارسال کننده اعلام خواهد شد. در صورت قابل قبول بودن ایده، از صاحب طرح خواسته خواهد شد تا طرح خود را با توجه به شرایط و الزامات فوق الاشاره به دبیر خانه ارسال کند.

طرح‌های قابل قبول در مرحله انتخاب اولیه، از سوی کمیته علمی همایش و با حضور نماینده دستگاه‌ها، شهرداری‌ها و سازمان‌های مرتبط بررسی و در صورت دارا بودن امتیازهای لازم از نظر کاربردی و اجرایی بودن، اقتصادی بودن، جذب سرمایه و امکان مشارکت دستگاه‌های مرتبط و رعایت شرایط مندرج در بخش نکات کلیدی، جهت ارایه در سالن همایش انتخاب می‌شوند.

دومین همایش زیرساخت و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهر هوشمند اول و دوم شهریور در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد تهران برگزار می‌شود. علاقه‌مندان برای اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت www.iransmartcity.ir مراجعه کنند.