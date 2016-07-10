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۲۰ تیر ۱۳۹۵، ۱۹:۴۸

کارشناس نظارت بر مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی همدان خبر داد:

جمع‌آوری بیش از ۲۴۰۰عدد فرآورده یخی بدون پروانه بهداشتی در همدان

جمع‌آوری بیش از ۲۴۰۰عدد فرآورده یخی بدون پروانه بهداشتی در همدان

همدان - کارشناس نظارت بر مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی همدان از جمع آوری بیش از ۲۴۰۰ عدد فرآورده یخی بدون پروانه بهداشتی در یک ماه گذشته در استان همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان، مریم قیاسی گفت: کارشناسان نظارت بر مواد غذایی آرایشی و بهداشتی دانشگاه در یک ماه گذشته از ۳۱۰ واحد تولیدی و مراکز نگهداری مواد آرایشی و بهداشتی و سردخانه مواد غذایی بازدیدکردند.

کارشناس نظارت بر مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: در این بازدیدها ۴ واحد دارای عدم انطباق با ضوابط فنی و بهداشتی و یک واحد غیر مجاز شناسایی شد و ۸ واحد نیز به مراجع قضایی معرفی شدند.

 وی افزود: در این بازدید تعداد ۲ هزار و ۴۰۰ عدد فرآورده یخی بدون پروانه بهداشتی، ۷۹۱ قلم لوازم آرایشی و بهداشتی غیر مجاز جمع آوری و ۹۵ قلم لوازم آرایشی غیر مجاز امحا شد.

کد مطلب 3709838

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