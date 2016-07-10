به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان، مریم قیاسی گفت: کارشناسان نظارت بر مواد غذایی آرایشی و بهداشتی دانشگاه در یک ماه گذشته از ۳۱۰ واحد تولیدی و مراکز نگهداری مواد آرایشی و بهداشتی و سردخانه مواد غذایی بازدیدکردند.

کارشناس نظارت بر مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: در این بازدیدها ۴ واحد دارای عدم انطباق با ضوابط فنی و بهداشتی و یک واحد غیر مجاز شناسایی شد و ۸ واحد نیز به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی افزود: در این بازدید تعداد ۲ هزار و ۴۰۰ عدد فرآورده یخی بدون پروانه بهداشتی، ۷۹۱ قلم لوازم آرایشی و بهداشتی غیر مجاز جمع آوری و ۹۵ قلم لوازم آرایشی غیر مجاز امحا شد.