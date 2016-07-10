به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صالحی عصر امروز در دیداراعضای شورای هماهنگی مدیران زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی و جمعی از تشکلات کارگری و کارفرمایی و تعاونگران استان، با اشاره به هرم جمعیتی کشور شامل متخصصان، کارگران ساده و کارگران ماهر، اظهار کرد: حجم بیشتر این هرم را جمعیت کارگران ماهر تشکیل می دهد و این امر تنها با آموزش های فنی وحرفه ای در جامعه محقق می شود.

وی معضل اساسی در کشور را عدم همخوانی رشته های تحصیلی با نیاز جامعه عنوان کرد و افزود: باید نیازهای جامعه و هر منطقه ای به درستی احصاء و پس از تصمیم سازی بر مبنای این نیازهای واقعی، هدف گذاری صورت گیرد.

نماینده عالی دولت با تاکید بر ایجاد اشتغال برای جوانان تصریح کرد: نباید برای ارتقای آمار اشتغال، به دنبال ارائه آمارهای صوری و نادرست باشیم.

صالحی افزود: مهم ترین مسائل حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر روی موضوعاتی همچون امنیت شغلی کارگران، تعریف کارفرما، کارگر، بیمه بیکاری، رابطه بین کارگر و کارفرما متمرکز شده است.

وی تاکید کرد: باید واقعیت های موجود جامعه را در نظر بگیریم و با فرض واقعیت های موجود، ایده آل ها را به تصویر بکشیم و این مهم باید در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی محقق شود.

استاندار خراسان شمالی با تاکید بر تغییر مسیر فعالیت ها ونگاه مدیریتی افزود: اگر با توجه به امکانات موجود و با تکیه بر اعتبارات دولتی بخواهیم حرکت کنیم، نهایتا می توانیم وضعیت موجود را حفظ کنیم و دیگر شاهد رشد و پیشرفت نخواهیم بود.

وی اظهار امیدواری کرد که با تلاش مسئولان بخش تعاون، زمینه های کارآفرینی و ایجاد اشتغال برای جوانان فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این دیدار مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورای هماهنگی مدیران زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی، ضمن تبریک انتصاب استاندار محترم و ارائه گزارشی از فعالیت شورای هماهنگی مدیران زیرمجموعه این اداره کل در استان، اظهار کرد: پس از ادغام سه وزارت خانه تعاون، کار وامور اجتماعی و رفاه در سال ۹۰، حدود ۷۰ درصد جامعه جزو مخاطبین و جامعه هدف این وزارتخانه قرار گرفتند.

حسن نوری تاکید کرد: بسیاری از دغدغه های این دولت از جمله مقوله سلامت، حمایت از اقشار آسیب پذیر، آموزش مهارت، ایجاد اشتغال و کارآفرینی است که تمامی آنها جزو وظایف و اختیارات این وزارتخانه است.

وی از تشکلات کارگری و کارفرمایی، اتاق تعاون، خانه کارگر و دیگر سازمانهای مردم نهاد استان به عنوان بازوی کمکی این اداره کل در راستای همگامی و همسویی با دولت یاد کرد.

نوری همچنین با اشاره به نرخ بیکاری و ضرورت ایجاد اشتغال گفت: تمام تلاشمان این است تا با ایجاد یک گفتمان کارآفرینی در استان و ایجاد انگیزش و نیز آموزش های مستمر، زمینه های ایجاد اشتغال در استان را فراهم کنیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در این زمینه تا کنون فعالیت های خوبی صورت گرفته و برنامه جامع کارآفرینی استان در طول برنامه ششم توسعه نیز با مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی، سمن‌ها و بخش خصوصی تدوین شده است، افزود: این برنامه پس از اخذ مصوبه کارگروه اشتغال استان در شورای برنامه ریزی استان مطرح خواهد شد.

نوری گفت: استان خراسان شمالی با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های منطقه‌ای، اقلیم و استعداد مناسب در حوزه گیاهان دارویی از طرف کانون کار آفرینان کشور به عنوان پایلوت گیاهان دارویی انتخاب شده و در این حوزه کارعملیاتی و اجرایی شده است.

در ادامه این دیدار هریک از مدیران و روسای تشکل های کارگری ضمن معرفی خود، مواردی را در خصوص مشکلات و راهکارهای عملی در چارچوب فعالیت های خود بیان داشتند.