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۲۱ تیر ۱۳۹۵، ۱۲:۱۰

با حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس صورت گرفت؛

تشییع پیکر شهید حادثه تروریستی در شهرستان دالاهو

تشییع پیکر شهید حادثه تروریستی در شهرستان دالاهو

کرمانشاه- تشییع پیکر شهید حادثه تروریستی دالاهو در این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر غلامرضا کرمی شهید حادثه تروریستی شهرستان دالاهو پیش از ظهر امروز دوشنبه از محل میدان امام خمینی (ره) شهر کرند به سمت گلزار شهدا بر روی دستان مردم قدر شناس این شهرستان برگزار شد.

در این مراسم بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، فلاحت پیشه نماینده مردم شهرستان های اسلام آباد غرب و دالاهو در مجلس و جمعی دیگر از مسئولان استانی حضور داشتند.

کرمی راننده فرمانداری شهرستان دالاهو بود که روز گذشته در حمله مسلحانه به خودروهای حامل فرماندار دالاهو و نماینده مردم این شهرستان در منطقه ریجاب به شهادت رسید.

گفتنی است، مراسم گرامیداشت این شهید والا مقام راس ساعت چهار الی پنج و نیم امروز در محل مسجد المهدی کرندغرب برگزار می شود.

کد مطلب 3710271

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