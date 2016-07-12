حال جسمانی محمدرضا شجریان خوب است/ ادامه روند درمان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مرادخانی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آخرین ساعات روز سه شنبه ۲۲ تیر ماه در گفتگوی تلفنی با همایون شجریان پیگیر آخرین وضعیت محمدرضا شجریان خواننده پیشگام موسیقی ایرانی شد.

مرادخانی درباره نتایج این گفتگو توضیح داد: به لطف خدا و دعای خیر مردم حال استاد آواز ایران خوب است و تنها ضعف جسمانی دارند که به خاطر درمان ایشان این موضوع طبیعی بوده و هم اکنون نیز به هوش هستند.

مرادخانی در پایان ابراز امیدواری کرد با روند مثبت درمان استاد شجریان حال ایشان رو به بهبودی است.

پیشتر در برخی رسانه ها و صفحات مجازی شایعاتی در خصوص وخامت حال محمدرضا شجریان منتشر شده بود که طی این تماس تلفنی این شایعات تکذیب شد.