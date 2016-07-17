کارگاه مدیریت آب در دانشگاه شریف برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معرفی فاکتورها و اصول بنیادی حاکم بر نقش بازیافت در مدیریت یکپارچه منابع آب، بازیافت آب کشاورزی، جلا دادن تالاب ها و تقویت جریان رودخانه ها، توسعه فرصت ها برای بازیافت آب های صنعتی، تقویت آب های زیر زمینی و شارژ مدیریت شده آبخوان ها، سیستم های شخصی بازیافت آب کدر در محل و گرایشات بین المللی در استفاده مجدد از آب از اهداف برگزاری این کارگاه است.

پیشرفت در تکنولوژی تصفیه فیزیکی- شیمیایی و بیولوژیکی، تکنولوژی های پیشرفته اکسیداسیون، تکنولوژی های غشایی در بازیافت و استفاده مجدد آب، موضوعات سلامت عمومی مرتبط با بازیافت و استفاده مجدد آب، مدیریت ریسک، قوانین، مقررات، سیاست ها، مدیریت و تحقیقات در مورد بازیافت آب، آینده بازیافت آب و پیشنهاد روش های تصفیه آب و موارد استفاده آن از محورهای تخصصی برگزاری این رویداد است.

در این کارگاه نیوشا عجمی از دانشگاه استنفورد، محسن مهران از مهندسی روبیکان و حسین اشکتراب از بخش آب سانتاکلارا سخنرانان این کارگاه هستند.