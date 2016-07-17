راه اندازی شبکه فعالان فرهنگی مساجد در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضایی ظهر یکشنبه در سومین جلسه بررسی نقش مساجد در ترویج فرهنگ انقلاب که با حضور مسئولین دستگاه های متولی در شورای اسلامی شهر همدان برگزار شد، بر لزوم شناسایی مساجد فعال انقلابی و هویت بخشی به مساجد تاکید کرد.

وی افزود: باید برگزاری همایش در خصوص ترویج فرهنگ انقلابی و ایجاد یک برداشت مشترک در برنامه شورا قرار گیرد و با پایلوت قرار دادن مساجد نمونه همدان که درحال حاضر ۱۰ مسجد هستند نسبت به راه اندازی شبکه فعالان فرهنگی اقدام و از ظرفیت های شورای شهر در این راستا استفاده شود.

وی در ادامه هدف از برگزاری این جلسه را تدوین برنامه در زمینه ترویج فرهنگ انقلاب در مساجد عنوان کرد و گفت: باتوجه به اینکه برخی برنامه های پیشنهادی تامین اعتبار مالی سنگینی نیاز ندارد و در حال حاضر قابل اجراست برنامه ها انجام و مابقی پیشنهادات در تدوین برنامه سال آینده لحاظ خواهد شد.

وجود ۱۷۹۰ مسجد در استان همدان

کارشناس مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی استان همدان نیز در این جلسه تعداد کل مساجد استان همدان را ۱۷۹۰ مورد اعلام کرد و گفت: از این تعداد سهم مساجد شهری ۴۰۱ و مساجد روستایی ۱۳۸۹ مورد است.

علی عبدلی پور تعداد کل ائمه جماعات استان همدان را ۵۴۰ نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد ۵۳۱ نفر ملبس و ۹ نفر مکلا و یا غیر ملبس هستند که با توجه به تعداد مساجد، تعداد ائمه جماعات کم و حدود یک سوم از تعداد کل مساجد استان است.

عبدلی پور ضمن اشاره به نقش شورا در ترویج فرهنگ انقلابی در مساجد، گفت: باید براساس داشته های مساجد اعم از امام جماعت، هیئت امنا، خادمان و نمازگران مسجد برنامه ریزی کنیم چراکه این افراد به عنوان ارکان مسجد نقش بسیار پررنگی در ترویج فرهنگی دارند.

وی با بیان اینکه بانوان حضور پررنگی در مساجد دارند اما کمتر از آنها استفاده می شود، گفت: با توجه به نامگذاری امسال، برنامه ای به نام بانوان و مساجد نیز باید مد نظر قرار گیرد.

معاون فرهنگی دانشکده شهید مفتح نیز در این جلسه از در نظر گرفتن ۵ فاکتور به عنوان شاخص انقلابی بودن مساجد نام برد و افزود: این موارد شامل تشویق روحانیون، هیئت امنا، کانون های فرهنگی و خادمان مساجد فعال و ترویج روحیه انقلابی در مساجد است.

جمشید قاسمی افزود: این ۵ مورد می تواند با همکاری شورای اسلامی شهر همدان به منصه ظهور برسد.

قاسمی گفت: باید مساجد خوب و بد را اولویت بندی کنیم که کدام مسجد در جهت ارزش های انقلابی و کدام در خلاف جهت حرکت می کند.

مساجد فعال در حوزه انقلاب اسلامی شناسایی شود

معاون فرهنگی اجتماعی سپاه انصار الحسین (ع) استان همدان نیز در این جلسه با ارائه پیشنهاداتی به شورای شهر افزود: باید مساجد فعال در حوزه انقلاب اسلامی را شناسایی و یک بانک اطلاعاتی از مساجد شکل گیرد.

حمید بقایی با تاکید بر اینکه با شناسنامه دار کردن مساجد با سابقه انقلابی این مساجد را هویت دار می کنیم، از راه اندازی شبکه فعالان فرهنگی سخن گفت و افزود: برای توسعه کار انقلابی در مساجد باید شبکه نرم افزاری را گسترش داد و به دنبال اقدامات زود بازده بود.

مسئول موسسه فرهنگی سراج نیز در این جلسه ضمن تاکید بر اینکه مهمترین وظیفه شورا در این زمینه، مسجد محوری در محلات است، افزود: شهرداری و شورای شهر باید کاری کنند که گذر مردم برای انجام کارهایشان از مسجد باشد.

جایگاه مسجد در طرح های عمرانی شهر مشخص باشد

علی اصغر گرجی گفت: اگر مسجد نهاد اسلامیت یک شهر است باید جایگاه مسجد در طرح های عمرانی شهر مشخص باشد.

وی با اشاره به اینکه در دنیایی که مکان تربیت و تعالی بشری است قبل از ساختن خانه مردم، ساختن خانه خدا واجب است، افزود: اوقات فراغت مسلمانان باید در مسجد سپری شود و شهرداری و دستگاه های دولتی باید سهم خود را در ساخت و اداره مسجد ادا کنند که پیشنهاد ما رسیدگی به نارسایی مساجد موجود و جانمایی مسجد در محلات فاقد مسجد است.

نماینده بنیاد خاتم الاوصیا نیز در این جلسه با تاکید بر فرموده مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه روحانیون هم تز و هم آنتی تز انقلاب است، افزود: سنگر و خاکریز دشمن مساجد ما است و ما باید به دنبال شناسایی مساجد انقلابی و مساجدی باشیم که از تز انقلاب خارج شده اند.

حجت الاسلام و المسلمین احمد جوادی با تاکید بر آسیب شناسی وضعیت برخی مساجد، گفت: باید بررسی شود چرا نقش برخی مساجد در ترویج انقلاب کمرنگ شده و راهکار های بهبود ارائه دهیم.