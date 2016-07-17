کشف ۶تن مواد غذایی فاسد در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس چهارمحال و بختیاری، غلامعباس غلامزاده اظهار داشت: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی شش تن مواد غذایی فاسد انبار شده را کشف کردند.

وی بیان کرد: ماموران با شناسایی یک انبار مواد غذایی در اقدامی عملیاتی با همکاری کارشناسان بهداشت و مسئولان اتحادیه این واحد صنفی را مورد بازرسی قرار دادند.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از این مکان، شش تن انواع مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته شامل نوشابه، آبلیمو، پفک، شکلات و لوازم آرایشی و بهداشتی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری گفت: این واحد صنفی پلمب و کلیه مواد غذایی کشف شدن فاسد با حضور مقام قضائی معدوم شد.