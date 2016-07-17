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۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۶:۵۹

استاندار خوزستان:

متعهد به حمایت از سرمایه گذاری و تأمین امنیت سرمایه گذاران هستیم

متعهد به حمایت از سرمایه گذاری و تأمین امنیت سرمایه گذاران هستیم

اهواز ـ استاندار خوزستان گفت: متعهد به حمایت از سرمایه گذاری و تأمین امنیت برای سرمایه گذاران در استان خوزستان هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی ظهر امروز یکشنبه در جلسه ستاد سرمایه گذاری که در محل استانداری برگزار شد، اظهار کرد: تا پایان مردادماه امسال باید تکلیف گازرسانی شهرک صنعتی شماره ۵ اهواز مشخص شود.

وی افزود: در زمان دولت هفتم و هشتم مسئله محیط زیست مهم بوده و تا جایی که من در خاطرم هست از آن زمان هم برای موضوع نیشکر در استان دعوا داشتیم.

استاندار خوزستان تصریح کرد: اینکه شرکت شهرک های صنعتی خوزستان در هر نقطه از این استان برای ساخت شهرک با تالاب و سایر تأسیسات مواجه می شود نشان از منابع عظیم خوزستان دارد.

شریعتی در ارتباط با ساخت شهرک خودرویی در ملاشیه با ساخت یک هتل در این مجموعه گفت: شهرداری و شورای شهر باید در این زمینه همکاری های لازم را داشته باشند.

وی بیان کرد: باید به سرمایه گذاری در مناطق محروم اهمیت داده شود چون توسعه و اشتغال را با خود به همراه می آورد.

شریعتی همچنین عنوان کرد: بنا بود تا شهر اهواز را به یک شهر مدرن تبدیل کنیم که لازمه تحقق این هدف، کمک به سرمایه گذاری است.

استاندار خوزستان در پایان تأکید کرد: متعهد به حمایت از سرمایه گذاری و تأمین امنیت برای سرمایه گذاران در استان خوزستان هستیم.

کد مطلب 3716147

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