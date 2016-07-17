متعهد به حمایت از سرمایه گذاری و تأمین امنیت سرمایه گذاران هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی ظهر امروز یکشنبه در جلسه ستاد سرمایه گذاری که در محل استانداری برگزار شد، اظهار کرد: تا پایان مردادماه امسال باید تکلیف گازرسانی شهرک صنعتی شماره ۵ اهواز مشخص شود.

وی افزود: در زمان دولت هفتم و هشتم مسئله محیط زیست مهم بوده و تا جایی که من در خاطرم هست از آن زمان هم برای موضوع نیشکر در استان دعوا داشتیم.

استاندار خوزستان تصریح کرد: اینکه شرکت شهرک های صنعتی خوزستان در هر نقطه از این استان برای ساخت شهرک با تالاب و سایر تأسیسات مواجه می شود نشان از منابع عظیم خوزستان دارد.

شریعتی در ارتباط با ساخت شهرک خودرویی در ملاشیه با ساخت یک هتل در این مجموعه گفت: شهرداری و شورای شهر باید در این زمینه همکاری های لازم را داشته باشند.

وی بیان کرد: باید به سرمایه گذاری در مناطق محروم اهمیت داده شود چون توسعه و اشتغال را با خود به همراه می آورد.

شریعتی همچنین عنوان کرد: بنا بود تا شهر اهواز را به یک شهر مدرن تبدیل کنیم که لازمه تحقق این هدف، کمک به سرمایه گذاری است.

استاندار خوزستان در پایان تأکید کرد: متعهد به حمایت از سرمایه گذاری و تأمین امنیت برای سرمایه گذاران در استان خوزستان هستیم.