رفع تحریم های غیرهسته ای هم راه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی عصر امروز یکشنبه در نشست سرمایه گذاری و توسعه کرمانشاه با اشاره به اظهارات فعالان اقتصادی استان کرمانشاه گفت: توسعه کشور و استان با سرمایه گذاری های ایرانی و خارجی (فاینانس) محقق خواهد.

وی با بیان اینکه در حوزه بازار نیز برنامه های مختلفی داریم، افزود: مثلا عنوان می سود منطقه آزاد به ما بدهید. اما باید بدانیم که منطقه آزاد هم می تواند خوب باشد و هم می تواند چیز بدی باشد. منطقه آزاد باید برای صادرات باشد نه اینکه تبدیل به محلی برای واردات شود.

روحانی همچنین گفت: صادرات هم البته باید پایدار باشد و ما بتوانیم به صورت مداوم صادرات داشته باشیم نه اینکه مثل سیب زمینی و پیاز ایران یک سال زیاد کالا داشته باشیم برای صادرات و یک سال در داخل هم مشکل داشته باشیم.

رئیس جمهور محور بعدی لازم برای رشد و توسعه را داشتن فناوری روز دانست و گفت: علاوه بر همه اینها باید شرایط فعالیت خوب در حوزه اقتصاد هم فراهم باشد. ما از ابتدا معتقد بودیم مسیر ما در دولت درست است. اولویت ما برداشتن تحریم بوده است.

روحانی اظهار داشت: وقتی می گوییم تحریم منظور ماتحریم های هسته ای است نه تحریم های دیگر، تحریم های دیگر مسیرهای خودش را دارد که به نظر من برداشتن آنها هم راه دارد.

وی افزود: نمی خواهم بگویم طرف خارجی ما در مذاکرات خیلی خوب است، بالاخره طرف خارجی هم منافع خودش را دارد. اما عده ای می خواهند راه ها و نقاط قوت را نبینند. به همین ها هم من توصیه می کنم اگر می خواهند نقاط قوت را نبینند لااقل چشم خود را نبندند.

وی ادامه داد: لازمه دیگر برای رشد و توسعه مقابله با فساد است. وقتی ما این مشکل فیش های حقوقی را بررسی کردیم رسیدیم به قوانینی که خیلی ها را مستثنا کرده است و این نمی شود که در یک قانون استثناها زیاد باشد و همین فساد خواهد آفرید. در این مورد دیدیم که رهبر معظم انقلاب حتی دستور دادند نهادهای تحت نظر ایشان هم از قوانین دولت تبعیت کنند.

روحانی همچنین مبارزه با قاچاق و نظارت بر نهادهای خصوصی، خصولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی را بخش مهمی از مبارزه با فساد برای توسعه عنوان کرد.