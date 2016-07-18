پیچیدگی های ۸ سال دفاع مقدس در «نیمه خاموش»

به گزارش خبرنگار مهر، «نیمه خاموش» مجموعه مستندی است شامل گفتگو با فرماندهان و سیاست مداران دوران جنگ هشت ساله، درباره مسائل مربوط به پایان جنگ و پذیرش قطعنامه که هنوز برخی از ابعاد آن برای مردم ایران روشن نشده است.

پذیرش قطعنامه ۵۹۸ علامت سوال های فراوانی را برای بسیاری از مردم ایران به وجود آورد که «نیمه خاموش» درصدد پاسخگویی به آنها از طریق گفتگو با شخصیت ها و مدیران برجسته کشورمان طی سال های مختلف است.

موضوعاتی همچون حوادث روزهای ابتدایی حمله عراق به ایران، آزادی خرمشهر، ادامه جنگ و ورود ایران به خاک عراق به منظور تنبیه متجاوز در قسمت های پیشین مورد بررسی قرار گرفتند و در سومین قسمت هم به چالش میان مسئولانِ در خصوص اداره جنگ اشاره خواهد شد.

پشتیبانی جنگ، مجمع عقلا، پرونده مک فارلین، حمایت های غرب و شرق از عراق، پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و ... از جمله موضوعاتی هستد که در مجموعه «نیمه خاموش» مورد بررسی قرار می گیرند.

اکبر هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی، محسن رضایی و سردار شمخانی از جمله افرادی هستند که در این مستند با آنها گفتگو شده است.

سلیم غفوری تهیه کننده و مصطفی حریری کارگردان «نیمه خاموش» هستند که سومین قسمت آن برای پخش از شبکه افق سیما در روز دوشنبه ۲۸ تیرماه ساعت ۲۰ در نظر گرفته شده و تکرار آن هم ساعت ۱۲.۳۰ روز بعد روی آنتن می رود.