به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم سلیمانی عصر دوشنبه در حاشیه جلسه شورای هماهنگی و عالی ورزش و امور جوانان نکا افزود: متأسفانه عدم رعایت برخی از استانداردهای فنی در سالن‌های ورزشی رغبت فعالیت در رشته‌های ورزشی را از جوانان این شهرستان گرفته است لذا باید برای مدیریت این فضاها توسط کارشناسان مربوطه چاره اندیشیده شود.

وی با اشاره به کمبود فضاهای ورزشی برای ارگان‌های دولتی اظهار داشت: مجلس باید بر اساس اطلاعات و آمار مربوط به هر شهرستان وارد عمل شود تا نیاز و خواسته‌های جامعه و در مجموعه‌های کوچک‌تر شهرستان را تأمین کند.

به گفته رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نکا این شهرستان با توجه به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل استعداد بالایی درزمینهٔ ورزشی دارد اما باوجود تمامی استعدادهای موجود ورزشی ورزشکاران در جایگاه مناسبی قرار ندارند درواقع باید به‌صورت اصولی این جایگاه ارج نهاده شود لذا در این راستا مدیران باید با حمایت همه‌جانبه رابطه مستمری با ورزشکاران ایجاد کنند.

سلیمانی با تأکید بر بازنگری در ضوابط و مقررات تصریح کرد: برای توسعه و هم‌گرایی امور ورزشی قطعاً باید در ضوابط و مقررات این حوزه تغییر و بازنگری به‌صورت اصولی انجام شود.

این مسئول با اشاره به شناخت و معرفی مفاخر ورزشی ازیادرفته بیان کرد: افتخارهای فرهنگی و ورزشی ورزشکاران در رشته‌های کشتی، لوچو، تکواندو، جودو و فوتبال که به‌مرورزمان فراموش‌شده‌اند باید طی ارائه راهکاری هدفمند شناسنامه‌دار شوند.

وی به بی‌نظمی و ناهنجاری‌های فضاهای ورزشی اشاره کرد و همچنین افزود: بی‌نظمی و ناهنجاری‌های اجتماعی و اخلاقی که در فضاهای ورزشی به‌مرور به چشم می‌خورد قطعاً سبب بروز مشکلات جدی‌تر برای حوزه ورزش خواهد شد که باید در این راستا مسئولان با مدیریتی فرهنگی و اصولی این فضا را مدیریت کنند.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نکا بر تشکیل انجمن هیئت‌های ورزشی در این شهرستان تأکید کرد و گفت: اگر این انجمن با همکاری و هماهنگی هیئت‌ها تشکیل شود قطعاً مسائل مشترک ورزشکاران اعم از کمبودهای سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و فنی بیان و رفع می‌شود.

سلیمانی اضافه کرد: اگر این انجمن‌ روند ساختاری و سازمانی را طی کند قطعاً می‌تواند در راستای توسعه و تحول سرانه ورزشی مثمر ثمر باشد.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی نکا نیز در ادامه فرهنگ - هنر و ورزش را مکمل یکدیگر دانست و گفت: ورزش تأمین‌کننده سلامت و فرهنگ و هنر توسعه‌دهنده روح است لذا قرار گرفتن این دو مقوله در کنار هم می‌تواند برای جوانان اثرگذار باشد.

مهدی روحی افزود: توجه به امور ورزشی می‌تواند جوانان را به سمت‌وسوی پیشرفت‌های روزافزون ورزشی سوق دهد لذا مسئولان فرهنگی، ورزشی باید به ارائه راهکار و برنامه‌های آینده‌ساز برای جوانان بپردازند.