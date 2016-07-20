به گزاراش خبرنگار مهر، سرلشکر محمدعلی جعفری در حاشیه همایش فرماندهان و مسئولان نیروی زمینی سپاه در مشهد، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال مهر در خصوص وضعیت امنیتی کشور اظهار کرد: با اعتقادات محکم مردم زمینه تلاش داعش در ایران فراهم نیست، بسیاری از گروه‌های منهدم شده در روز های گذشته نیز از گروههای ضد انقلاب‌ هستند که کاری از پیش نمی برند.

وی با بیان اینکه مردمی بودن کشور یک عامل مهم در حفظ امنیت است، گفت: امنیت، اقتدار و عزت ایران اسلامی را پس از خداوند و امام رضا(ع)، مدیون مردم هستیم.

فرمانده کل سپاه پاسداران افزود: حفظ ارزش های انقلاب واهداف آن مهم ترین وظیفه‌ای است که سپاه برعهده دارد و در جهت آن تلاش می‌کند.

جعفری تداوم امنیت پایدار را از برنامه‌های سپاه پاسداران عنوان کرد و گفت: مجموعه نیروی زمینی سپاه متولی این امر است، ما باید بیش از پیش قدر این امنیت را بدانیم آن‌هم در شرایطی که ناامنی منطقه را فراگرفته است.

وی خاطرنشان کرد: سپاه در مسائل امنیتی و نفوذ مالی ورود پیدا کرده است و قوه قضائیه هم پشتیبانی می‌کند و پرونده‌ها در دست بررسی است.

فرمانده کل سپاه پاسداران بیان کرد:‌رزمایش‌های نیروی زمینی، هوایی و دریایی سپاه در جهت حفظ و ارتقا آمادگی‌ها و دفن و ریشه‌کنی دشمنان برگزار می‌شود که زمان و مکان آن اعلام خواهد شد.

جعفری در پاسخ به سوالی درباره علت عزل مدیرعامل بانک ملت گفت: او به دلیل حضور در شبکه فساد اقتصادی که برخی افراد از سیاسیون نیز در آن دست داشته‌اند، دستگیر شده است.

فرمانده کل سپاه پاسداران افزود: این موضوع یکی از پرونده‌هایی بود که توسط قوه قضائیه پیگیری می‌شد که سرانجام با صدور حکم قضایی، مدیرعامل سابق بانک ملت بازداشت شد.

وی با بیان اینکه دستگیری وی به دلیل دریافت حقوق نجومی نبوده است، گفت: دریافت حقوق نجومی تنها یکی از علل دستگیری مدیرعامل سابق بانک ملت بوده اما او در یک شبکه بزرگ فساد اقتصادی حضور داشته است.