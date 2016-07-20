به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، نمایندگان پارلمان فرانسه با ۴۸۹ رای موافق در برابر ۲۶ رای مخالف و چهار رای ممتنع و بعد از بیش از هفت سال بحث نهایتا به طرح تمدید وضعیت فوق‌العاده در کشور برای شش ماه دیگر رای مثبت دادند.

این در حالی است که پیش از وقوع حادثه روز جمعه گذشته در شهر نیس، خبرهایی در مورد احتمال رفع وضعیت فوق العاده در فرانسه منتشر شده بود.

جمعه گذشته در شهر نیس و بعد از جشن روز استقلال کامیونی در مسیری دو کیلومتری اقدام به زیر گرفتن جمعیت حاضر کرد و سپس راننده آن به سوی مردم آتش گشود که در نتیجه آن ۸۴ نفر کشته و ۳۰۰ نفر دیگر زخمی شدند.

فرانسه از ژانویه سال گذشته تا کنون بارها شاهد وقوع حملات تروریستی بوده است.