استقرار بخشی از سامانه «اس ۳۰۰»/پروژه ماهواره سیمرغ در اوج کاراست

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسین نقوی حسینی با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون متبوعش مجلس، اظهار داشت: در این جلسه، دو طرح تقویت بسیج و طرح مرزبانی جمهوری اسلامی ایران بررسی شد که پیشنهادهایی نیز جهت رفع ایرادات شورای نگهبان مطرح شد.

وی با بیان اینکه عصر امروز کمیسیون میزبان سردار دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونان وی بود، اظهار داشت: در ابتدا بروجردی رئیس کمیسیون نکاتی درباره حوزه دفاع و اهمیت موضوعات دفاعی کشور مطرح کرد و اعلام کرد که ان‌شالله در این دوره نیز همکاری صمیمی و متقابلی بین کمیسیون و وزارت دفاع وجود داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: سردار دهقان در ابتدا، تشکیل مجلس و کمیسیون امنیت در دوره دهم را تبریک گفت و در ادامه با بیان اینکه نظام سلطه سر سازگاری با جمهوری اسلامی ندارد، تاکید کرد که باید تقویت بنیه دفاعی در دستور کار باشد. نیازها و مطالبات و انتظارات از حوزه دفاع الزاماتی را ایجاد می‌کند و باید حوزه دفاع ارتقا، تقویت و به روزرسانی شود. کشورهای دیگر هم در منطقه و هم خارج از منطقه به صورت قابل توجهی سرمایه گذاری هایی می کنند و جمهوری اسلامی نیز کانون توجه آنهاست.

نقوی حسینی افزود: سردار دهقان در ادامه بحث خود، تصویری کلی از فعالیت ها و برنامه های وزارت دفاع و پشتیبانی را در کمیسیون ترسیم کرد و بیان شد که نوسازی و به روزرسانی در دستور کار وزارت دفاع است. وی گفت ما قادریم در حوزه بالگردها و هواپیماها سازنده باشیم و خودمان بسازیم.

نماینده مردم ورامین در مجلس ادامه داد: وزیر تاکید کرد که در حوزه جنگ افزاری هم پیشرفت های قابل توجهی داشته ایم و برنامه های مفصلی هم داریم. رسیدگی به مسائل رفاهی و دریافتی پرسنل حوزه دفاع هم از جمله موضوعات مورد توجه وزارت دفاع است و البته در این زمینه نیازمند توجه خاص مجلس نیز هستیم، چرا که نباید حافظان و حراست کنندگان دفاع و امنیت مردم و کشور با مشکل معیشت روبرو باشند. امروز بازنشستگان حوزه دفاع و نیروهای مسلح در شرایط سختی قرار دارند و دریافت آنها پاسخگوی نیازها و هزینه های زندگی نیست.

نقوی حسینی به نقل از دهقان گفت: در حوزه توسعه موشکی، پیشرفت های واقعا قابل توجهی داشته ایم. در بخش های زمینی، دریایی و هوایی به لحاظ کمّی نیز افزایش جدی داشته ایم. در بخش مهمات، افزایش دقت و کاهش انحرافات به توفیق های بالایی رسیده ایم. امروز سلاح های پرتابی ما نطقه زن هستند و به لحاظ مسافت نیز به حد قابل قبولی دست یافته ایم.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان اینکه وزارت دفاع در دریا کارهای بزرگی انجام داده است، افزود: وزیر دفاع عنوان کرد که زیردریایی ها، شناورها و سایر امکانات مورد نیاز نیروی دریایی را خودمان ساخته و تهیه می کنیم. شناورهای تندرو در هر سطحی و با هر سرعتی در داخل تولید می شود. در صنایع الکترونیکی نیز به سطح منطقه ای و جهانی رسیده ایم. سردار دهقان همچنین خاطرنشان کرد که رادارها را خودمان طراحی و تولید می کنیم، در زمینه ماهواره ها، ماهواره سیمرغ در اوج کار است که تلاش می کنیم آن را در مدار قرار دهیم. سامانه اس ۳۰۰ هم آمده و بخشی از آن مستقر شده است.

در ادامه اعضای کمیسیون دیدگاه های خود را در زمینه های مختلف دفاعی مطرح کردند.

سخنگوی کمیسیون اظهار داشت: روز گذشته نیز محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و معاون پارلمانی وی نیز در کمیسیون حضور یافتند. ظریف ابتدا تشکیل مجلس دهم و اعضای کمیسیون را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که با هم افزایی بین مجلس و به ویژه کمیسیون با دستگاه دیپلماسی بتوانیم منافع ملی کشور را در عرصه بین المللی دنبال کنیم.

وی افزود: آقای ظریف تاکید کرد که ما در شرایط حساس و خاصی قرار داریم. خطوط کلی سیاست خارجی ما توسط رهبری معظم انقلاب اسلامی ترسیم می شود و به همین جهت جناحی و گروهی نیست. شرایط منطقه حساس است و باید ابعاد و وجوه آن را خوب بشناسیم.

نقوی حسینی ادامه داد: ظریف عنوان کرد که توفیق جمهوری اسلامی در منطقه و عرصه بین المللی، سایر ساختارها را ناکارآمد ساخته و نشان داده که آنها موفقیتی کسب نکرده اند. جمهوری اسلامی که در مقابل قدرت های سلطه گر ایستاده، در مقابل تروریسم ایستاده و موفقیت های بسیاری هم کسب کرده و خیلی اتفاقی مهم است. از سوی دیگر رقابت قدرت های سلطه و تغییر در استراتژی آنها نیز بر شرایط منطقه تاثیر می گذارد و سیاست خارجی بازیگران منطقه ای را تغییر می دهد و بالاخره اینکه امروز قدرت جمهوری اسلامی از چارچوب تنگ ایران هراسی و فشارهای اقتصادی رها شده و راه و مسیر خود را با سرعت و دقت طی می کند.

این نماینده به نقل از وزیر امور خارجه اظهار داشت: مجموعه این عوامل باعث آدرس دادن غلط های می شود. اختلاف منطقه، دعوای شیعه و سنی نیست، مشکل کارآمدی و ناکارآمدی است و ایران هراسی کارآمدی خود را از دست داده است. در چنین شرایطی باید سیاست چند وجهی داشته باشیم و با همه توان از حوزه های قدرت و نفوذ خود استفاده کنیم و با تهدیدات مقابله نماییم. باید همزمان نقاط ضعف طرف ها را هم بشناسیم.

به گفته نقوی حسینی، ظریف تاکید کرده است که در چنین تقابلی باید هوشمند و حساب شده حرکت کنیم. پس از اولویت منطقه، دیپلماسی اقتصادی اولویت بعدی دستگاه دیپلماسی است و باید با جدیت دنبال شود. تلاش ما کمک به اقتصاد مقاومتی است و ما همه توان خود و وزارتخانه و سفرا در سایر کشورها را در جهت تقویت بازار صادرات و تامین منابع مورد نیاز کشور به کار گرفته و ادامه خواهیم داد. در همین مسیر، فضای آرام کور کمک زیادی به موفقیت دیپلماسی اقتصادی می کند چرا که هم سرمایه خارجی و هم سرمایه داخلی به اهمیت نیاز دارد.

وی گفت: وزیر تاکید داشت که حوزه سوم اولویتی ما اجرای برجام است. ما تلاش می کنیم بدعهدی های طرف مقابل را دقیق و به طور جدی پیگیری کنیم و از همه ظرفیت های به وجود آمده برجام استفاده کنیم و حقوق خود را تامین کنیم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ظریف برجام را واقعیتی دانست که به تایید نظام رسیده و استفاده از این واقعیت را مهم دانست. وی گفت توافق صورت گرفته باید از آن نهایت بهره برداری را کرد نه اینکه عقب گرد کنیم. شرایط آمریکا برای ما شناخته شده است و ما آمریکا را می شناسیم و دعواهای داخلی آنها را می دانیم اما باید منافع خود را دنبال کنیم و بهره برداری خود را داشته باشیم و در این مسیر از همه فشارها و ظرفیت های خود استفاده کنیم.

بر این اساس، پس از توضیحات ظریف، اعضای کمیسیون نقطه نظرات خود را بیان کردند. کریمی قدوسی، کواکبیان، فلاحت پیشه، جمالی، برزگر، حسن بیگی و ذوالنور و دهقانی اظهارنظر کردند.

وزیر امور خارجه پس از اظهارات نمایندگان گفت: در جریان برجام، الحمدلله مقام معظم رهبری طوری برجام را مدیریت فرمودند و می کنند که طرف کاری از پیش نمی برد. بالاخره PMD بسته شد و بعد تعهد خود را در ادامه کار اجرایی کردیم تا قطع نامه های شورای امنیت لغو نشود دست به هیچ پیچ و مهره ای نزدیم. تا اورانیوم طبیعی نگرفتیم، ذره ای از اورانیوم غنی شده را ندادیم، ما هیچ کاری بدون مابه اذا انجام ندادیم. ما حسب دستور مقام معظم رهبری اراک را مرحله به مرحله پیش بردیم. ما در برجام توافق کردیم یعنی بده بستان کردیم و این بده بستان ادامه دارد.

وزیر امور خارجه کشور تاکید کرد: بالاخره باید همه توان خود را متمرکز کنیم. مجلس و دولت باید دست به دست هم بدهیم و حقمان را بگیریم. آنچه که باید بدهیم را داده ایم، در مرحله گرفتن‌ها که نباید متزلزل باشیم و خودمان را تضعیف کنیم. در این مرحله باید قوی و محکم و متحد وارد شویم و نهایت بهره برداری را از فضای برجام و پسابرجام ببریم. فضای برجام و پسابرجام پروژه ایران هراسی را درهم شکست.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی گفت: ظریف در ادامه به موضوع کشمیر پرداخت و گفت که موضع گیری باید به نحوی باشد که مسلمانان سود ببرند. وی گفت که در قضیه شانگهای هم سعی کردیم عزت جمهوری اسلامی حفظ شود چرا که دیگران به ما نیاز دارند. در این جلسه مقرر شد جلسات دیگری برای بررسی گزارش دوم وزارت امور خارجه در ارتباط با برجام مورد بحث و بررسی قرار گیرد.