به گزارش خبرنگار مهر، شورای شهر اردبیل با استیضاح و برکناری حمید لطف اللهیان شهردار اردبیل، سیدمرتضی صفوی را به عنوان سرپرست این نهاد انتخاب کرد.

وی پیش از این در سمت معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری اردبیل فعالیت می کرد.

اعضا شورای شهر اردبیل شامگاه امشب با ۹ رای موافق استیضاح لطف اللهیان شهردار اردبیل را برکنار کردند.

در جلسه استیضاح شهردار اردبیل چهار عضو شورا به تداوم فعالیت حمید لطف اللهیان رای مثبت و موافق دادند.

محمدی معاون شهرسازی اولین گزینه سرپرستی شهرداری اردبیل بود که وی به دلیل کسالت جسمی سرپرستی شهرداری را قبول نکرد.