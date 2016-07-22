بازسازی مصلی کرج ضروری است/مسئولان انقلابی عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمدمهدی حسینی همدانی در خطبه های نماز جمعه کرج با اشاره به اینکه انسان حسود همیشه در عذاب است، اظهار کرد: حسد ریشه بسیاری از گناهان است چراکه انسان حسود توحید ندارد و باید با تقویت تقوا این موارد را از خود دور کنیم.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری اولین نماز جمعه در مرداد ماه سال ۱۳۵۸، افزود: این نماز جمعه به امامت آیت الله طالقانی اقامه شد و به سنگری عظیم در حفظ وحدت و پشیبرد اهداف اسلام و انقلاب تبدیل شد که مورد بغض و کینه و حمله دشمن نیز قرار گرفت و باعث شهادت شهدای محراب شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز با بیان اینکه نماز جمعه سنگر عظیمی در حفظ وحدت است، تاکید کرد: در قرآن سوره ای به نام جمعه برای تاکید به این مهم وجود دارد و در روایات زیادی از اهل بیت به اهمیت اقامه نماز جمعه اشاره و از آن به عنوان حج فقرا یاد شده است.

وی بیان کرد: امروز بیش از هزار نماز جمعه در سراسر کشور اقامه می شود که حدود ۱۰۰ نماز توسط اهل تسنن و ۹۰۰ نماز توسط آل شیعه اقامه می شود.

خطیب جمعه کرج گفت: نماز جمعه مهد پاسداری و دفاع از ارزش های الهی و نیز تقویت کننده سیاست های نظام و رهبری است و باید تلاش شود این چراغ پرفروغ روشن بماند و خاموش نشود.

امام جمعه کرج با اشاره به بیانات امام (ره) در خصوص نماز جمعه، افزود: ایشان فرمودند نماز جمعه در راس همه امور است.

آیت الله حسینی همدانی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری نیز در این باره فرمودند که «مسئولان انقلاب در سراسر کشور ائمه جمعه هستند، پایگاه های هدایت و رهبری مردم در سراسر کشور و سنگرهای دفاع معنوی مردم در مقابل دشمنان در سطح جامعه ائمه جمعه هستند».

وی با اشاره به اینکه این بیانات مسئولیت ائمه جمعه را سنگین می کند، ادامه داد: اگر نمازهای جمعه از انقلاب گرفته شود یقینا به انقلاب لطمه ای سخت وارد می شود.

نماینده‌ولی‌فقیه در استان البرز با بیان اینکه خطبه های نماز جمعه سبب برافروختگی دشمنان اسلام و انقلاب می شود و این در سایت های آنان مشخص است، بیان کرد: به گفته مقام معظم رهبری «یکی از بزرگترین کارهای امام بزرگوارمان ایجاد و تاسیس همین نمازهای جمعه بود، قبل ها ما نماز جمعه نداشتیم، این انقلاب به ما نماز جمعه داد».

وی با اشاره به اینکه رهبری ۲ رکن را برای نماز جمعه قائل شدند، گفت: رکن اول بر دوش امام جمعه و رکن دوم بر دوش مردم است و در این راستا امام جماعت باید هر هفته مردم را از اوضاع و احوال جاری مملکت و عالم آگاه کنند و نیز بصیرت و برادری و سایر امور را برای مردم بازگو کنند که اگر این کار انجام نشود به خطا می رویم.

امام جمعه کرج تصریح کرد: مردم نیز باید بیایند و استماع کنند و نماز جمعه را مثل عالی ترین فریضه مردمی مورد اعتنا قرار دهند، زیرا اگر این اجتماع فشرده ما در اینجا نباشد، میدان جنگ ما نیز خاموش می شود، حرکت ملت نیز در مقابل دولت های ستمگر، ظالم و متجاوز کور خواهد شد.

وی افزود: هریک از شعارهای شما در نماز جمعه علیه اسرائیل، آمریکا و استکبار پشت آنان را می لرزاند.

آیت الله حسینی همدانی با اشاره به اینکه اخیرا نماز جمعه به عنوان قرارگاه فرهنگی، ایمان و بصیرت عنوان و امام جمعه را نیز فرمانده قرارگاه دانسته اند که باید در قرارگاه حاضر بوده و به روز باشد، گفت: باید تدابیر لازم برای حضور مردم و به ویژه جوانان در مصلی ها و مساجد ایجاد و در آن به حل معضلات اجتماعی پرداخته شود.

وی در ادامه به لزوم ایجاد صندوق قرض الحسنه با کارمزد شرعی در مصلا تاکید کرد و گفت: این امر می تواند به ازدواج و اشتغال جوانان کمک کند و در این راه از خیرین تقاضای کمک می کنیم.

آیت‌الله حسینی همدانی با اشاره به لزوم توجه به مصلی کرج و بازسازی آن، بیان کرد: مصلا باید مانند نگینی در شهر بدرخشد و مسئولان اعتبارات بیشتری به این موضوع اختصاص دهند.

خطیب جمعه کرج در ادامه به ۵ مرداد سالگرد پیروزی رزمندگان در عملیات مرصاد و نیز سالگرد فتح آندلس به دست مسلمانان اشاره کرد و گفت: این موضوع باید مورد توجه مسئولان به ویژه در حوزه فرهنگی قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز با بیان اینکه احکام کشور باید بر اساس کشور اسلامی باشد، گفت: گاهی در بین دستگاه ها مواردی تصویب و مطرح می شود که بر خلاف منویات اسلام است، مانند قانونی که وضع می کند عده ای مبالغ حرام برداشت کنند یا قانونی برای تجمل و اشرافی گیری تصویب کنند.

وی با تاکید بر اینکه نمی توان گفت که این قانون است، افزود:این قانون محکوم بوده و قابل اجرا نیست، رهبری نیز از این امر به نامشروع بودن تعبیر کرده اند.

وی با بیان اینکه در این مورد مالی اگر انقلابی عمل نشود نتیجه نخواهد داد، تصریح کرد: در دولت اسلامی که یکی از وظایف آن نشر، توسعه و تربیت احکام الهی است، به جای توجه به رکود و معیشت مردم و ارائه طرح دوفوریتی در مسیر اقتصاد مقاومتی، برای آزاد گذاشتن محیط و برنامه ای که در حال عادی دین و باورهای دینی را از بین می برد دستور داده و تصویب می کنند.

خطیب جمعه کرج گفت: بر این اساس دستگاه مربوطه ای که تا حدودی می تواند از این هجمه ناجوانمردانه دشمن علیه ارزش ها جلوگیری کند را کنار انداخته و اقتدار مورد تاکید رهبری در مورد آن دستگاه را از آن سلب کرده اند.

وی افزود: هیئت دولت تصویب کرده که برگزاری کنسرت و شب نشینی ها نیازی به اجازه نیروی انتظامی ندارد و ناجا حق دخالت در مجوز و محتوای مراسم ها را نیز ندارد.

آیت‌الله حسینی همدانی با تاکید بر اینکه برای ماندن در قدرت و به دست آوردن تعداد رای بالاتر نباید دین مردم را زایل کرد، گفت: هر روز حرف بی ربطی زده می شود مانند اینکه فردی گفته بود باید تعدادی موسیقی دان به حوزه های علمیه اعزام کنیم تا مجتهد شود و فتواهای درستی در مورد موسیقی بدهند.

خطیب جمعه کرج با بیان اینکه با این حرف فقاهت را مضحکه می کنند، افزود: مجتهد فقاهت کرده و دیگران باید احکام را اجرا کنند.

وی با تاکید بر اینکه بحث بر سر حرام است، تاکید کرد: اختلاط زن و مرد توطئه فرهنگی است که دشمنان انجام داده و این آقایان سرشان زیر برف کرده و خود را به خواب زده اند.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز با اشاره به بیانات رهبری در این زمینه گفت: ایشان فرمودند اگر چنانچه معلوم شد چیزی از نظر شرع حرام است، حکومت اسلامی موظف است که در مقابل این حرام بایستد. حالا راهی که انتخاب می کند چه راهی است، آن بستگی دارد به اینکه تدبیرش چه باشد؛ بنشینند راه درست را انتخاب کنند، بایستی بایستند. می بینید انگیزه هایی را که برای ترویج بی عفتی -نه بی حجابی- در جامعه وجود دارد و دارند تزریق می کنند. این ابزارهای جدید مانند فضای مجازی و غیره به این فضا کمک می کنند. - در مقابل اینها حکومت اسلامی وظیفه دارد بایستد. نمی شود گفت ما عرضه مشروبات الکی را آزاد کنیم و بگوییم مردم نخورید.

وی گفت: رهبری می فرمایند: شارع مقدس برای این موضوع شلاق قرار داده، یعنی اینجوری نیست که فقط به نکنید گفتن اکتفا کند - جلوگیری طرق مختلفی دارد. بله ممکن است شما بگویید فلان روش، روش غلط، تند یا ناکارآمدی است و فلان روش روش بهتری است، اینها بحث دیگری است اما در اینکه باید مواجهه و مقابله کرد، در این کسی نباید تردید کند.