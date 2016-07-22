کشف و پلمب کارگاه تولید ترشی غیربهداشتی در دزفول 

سرهنگ علی الهامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت خبری مبنی بر فعالیت غیرقانونی یک کارگاه تولید و توزیع ترشی در شهرستان دزفول بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی عنوان کرد: ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان دزفول پس از شناسایی این کارگاه با هماهنگی مقام قضایی از این کارگاه بازرسی و مقدار ۱۶۰ بشکه حدودا ۱۶۰ کیلوگرمی و ۹ بشکه ۲۰ لیتری حاوی ترشی غیر بهداشتی و فاسد را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دزفول با بیان اینکه محیط این کارگاه کاملا غیربهداشتی و فاقد مجوز اداره بهداشت بوده است از بازداشت یک نفر در این خصوص و تحویل وی به مراجع قضایی خبر داد.

سرهنگ الهامی به شهروندان تاکید کرد: هرگونه فعالیت اقتصادی غیرمجاز را از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.