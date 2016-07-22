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۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۴۳

فرمانده انتظامی دزفول خبر داد:

کشف و پلمب کارگاه تولید ترشی غیربهداشتی در دزفول 

کشف و پلمب کارگاه تولید ترشی غیربهداشتی در دزفول 

دزفول ـ فرمانده انتظامی دزفول از کشف و پلمب یک کارگاه تولید ترشی غیربهداشتی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی الهامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت خبری مبنی بر فعالیت غیرقانونی یک کارگاه تولید و توزیع ترشی در شهرستان دزفول بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی عنوان کرد: ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان دزفول پس از شناسایی این کارگاه با هماهنگی مقام قضایی از این کارگاه بازرسی و مقدار ۱۶۰ بشکه حدودا ۱۶۰ کیلوگرمی و ۹ بشکه ۲۰ لیتری حاوی ترشی غیر بهداشتی و فاسد را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دزفول با بیان اینکه محیط این کارگاه کاملا غیربهداشتی و فاقد مجوز اداره بهداشت بوده است از بازداشت یک نفر در این خصوص و تحویل وی به مراجع قضایی خبر داد.

سرهنگ الهامی به شهروندان تاکید کرد: هرگونه فعالیت اقتصادی غیرمجاز را از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 3720436

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