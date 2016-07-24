خبرگزاری ایسنا نوشت: با وجود این که ژوزه مورینیو در رئال مادرید با کریستیانو رونالدو کار کرد اما به نظر می رسد به هیچ وجه رابطه خوبی با شاگرد سابق خود ندارد.



سرمربی پرتغالی شیاطین سرخ چند روز پیش از لیونل مسی، دیگو مارادونا و پله به عنوان سه بازیکن بزرگ تاریخ مستطیل سبز یاد کرد و اکنون هم با بیان این جمله که «رونالدو در کارهای دفاعی ضعیف است» ثابت کرد رابطه خوبی با اسطوره رئالی‌ها ندارد.



مورینیو گفت: فرناندو سانتوس مجبور بود که در یورو ۲۰۱۶ اجازه حضور رونالدو در کارهای دفاعی را ندهد زیرا این بازیکن در کارهای دفاعی ضعیف است و توان بالایی ندارد. او تنها در حمله به تیمش کمک می کرد. به هر حال تیم ملی پرتغال با تفکرات سانتوس خوب کار کرد و توانست قهرمان بشود.