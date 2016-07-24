سیدحسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ارائه گزارش دوم اجرای برجام به کمیسیون امنیت ملی و حضور وزیر امور خارجه در نشست هفته قبل این کمیسیون برای توضیح روند اجرای برجام و اقدامات آینده، اظهار داشت: کمیسیون امنیت ملی باید بر اساس دو گزارش وزارت امور خارجه و نشست های قبلی و بازدیدهای میدانی صورت گرفته، اولین گزارش شش ماهه خود را برای صحن علنی آماده کند.

وی ادامه داد: در این رابطه، با توجه به اینکه برای اولین بار در این دوره کمیسیون امنیت ملی همزمان با کمیسیون انرژی صاحب کمیته هسته ای شده است، بنا شد تهیه گزارش تخصصی اجرایی شش ماهه برجام، برعهده کمیته هسته ای - به ریاست حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور - باشد تا پس از ارائه به صحن کمیسیون، جهت ارائه به صحن علنی مجلس آماده شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه در تعطیلات دو هفته ای مجلس برنامه بازدید از تاسیسات هسته ای نداریم، تصریح کرد: کمیته هسته‌ای در این مدت و پس از آن عمدتاً به جمع‌بندی جلسات سال گذشته با فعالان اقتصادی و بازدیدهای میدانی صورت گرفته، می‌پردازد و در عین حال، این اختیار به کمیته داده شده است که در صورت لزوم برای تشکیل جلسات جدید و بازدید از تاسیسات هسته‌ای، اقدام کنند.

نقوی حسینی همچنین از مکاتبه دو هفته قبل رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با تمام دستگاه های مرتبط با اجرای برجام، خبر داد و اظهار داشت: رئیس کمیسیون در این مکاتبات از دستگاهها خواسته است تا آخرین روند اجرای برجام را در حوزه کاری خود به کمیسیون امنیت ملی گزارش دهند.

مجلس، درز اطلاعات محرمانه هسته‌ای کشور را بررسی می‌کند

وی در ادامه، در واکنش به خبر درز اطلاعات محرمانه مربوط به برنامه بلندمدت هسته ای ایران که قرار بود میان ایران و آژانس محرمانه باشد و سر از رسانه های خارجی درآورده است، گفت: در دوران مذاکرات و بعد از توافق هسته ای از سوی مسئولان گفته شد که توافق محرمانه ای بین ایران و آژانس صورت گرفته و بنا نیست که منتشر شود، چرا که فعالیت های دراز مدت هسته ای ایران و نحوه آنها را مطرح کرده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: اما جدیداً می‌بینیم که برخی رسانه های خارجی بخش هایی از این برنامه را منتشر می‌کنند که خلاف قاعده حفظ اسناد محرمانه است؛ این در حالی است که در طول مذاکرات چند بار گفتیم که این مدارک و مستندات را در اختیار مجلس نیز قرار دهند، اما این کار را هم نکردند.

نقوی حسینی خاطرنشان کرد: یکی از بحث های ما در تهیه گزارش روند اجرای برجام، همین توافقاتی است که در طی برجام در حوزه های هسته ای و غیر هسته ای و به صورت محرمانه و غیرمحرمانه منعقد شده و یکی از ایراداتی هم که ما به دو گزارش وزارت خارجه وارد می‌دانیم، این است که به این توافق های بعد از برجام و ماهیت و سرانجام آنها هیچ اشاره ای نکرده است.

وی تصریح کرد: قطعاً مجلس با توجه به مسائل جدید پیش آمده به این حوزه نیز ورود خواهد کرد و مسئله را بررسی می‌کند.