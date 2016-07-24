«قصه های آقا کله پوک» به چاپ سوم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات سروش، کتاب «قصه های آقا کله پوک» نوشته عباس قدیر محسنی با تصویرگری طُوی علی نژادی توسط انتشارات سروش به چاپ سوم رسید.

این کتاب مجموعه ای از داستان های تخیلی است که آقا کله پوک شخصیت این داستان است که برای گروه های سنی ب و ج نوشته شده است.

با فکرهای آقا کله پوک آشنا شوید، یک داستان ترسناک، یک داستان درباره آینده، یک داستان خیالی، یک داستان بزرگ، یک داستان خنده دار، یک داستان پر از دروغ، یک داستان عطسه ای، یک داستان غمگین، یک داستان خواب آلود، یک داستان پلیسی و پایان یک داستان مجموعه قصه های آقا کله پوک است.

آقا کله پوک که شخصیت اصلی داستان این کتاب است، از ابتدا کله پوک نبوده و کسی به او کله پوک نمی گفته اما از روزی که به خیلی چیزها فکر کرد و خیلی چیزها فهمید؛ کله پوک شد. او بعد از فهمیدن خیلی چیزها تازه فهمید چرا به او کله پوک می گویند؛ چون او درباره چیزهایی که فهمیده بود با صدای بلند حرف می زد و گاهی هم حال گربه ها و گنجشک ها را از خودشان می پرسید. اما آقا کله پوک بعد از همه ماجراها و درس هایی که از اتفاقاتی که برای او در این داستان ها افتاد، عاقل شد.

چاپ سوم این اثر با ۳۲ صفحه مصور، شمارگان هزار و ۵۰۰ نسخه و قیمت ۵۰ هزار ریال منتشر شده است.