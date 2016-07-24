به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه فردا دوشنبه چهارم مرداد ماه نشست شورای صنفی نمایش مانند هر هفته برگزار می شود، مقرر شده زمان دقیق اکران فیلم «فروشنده» به کارگردانی اصغر فرهادی در این جلسه مشخص شود.

در صورت بررسی پرونده «فروشنده» در شورای صنفی نمایش، زمان دقیق اکران این فیلم و سرگروه آن فردا اعلام می شود. همچنین امروز اعلام شد فیلم فرهادی در گروه «هنر و تجربه» نیز روی پرده می‌رود. پیش از این گروه «هنر و تجربه» از آثاری که خودشان سرگروه اکران داشتند اثری را به نمایش نمی‌گذاشت ولی درباره فیلم «ایستاده در غبار» ساخته محمدحسین مهدویان این قاعده تغییر کرد و حال نوبت به فیلم «فروشنده» رسیده است.

«فروشنده» با حضور در جشنواره فیلم کن امسال، دو جایزه بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگری مرد را دریافت کرد. در این فیلم بازیگرانی چون شهاب حسینی، ترانه علیدوستی، بابک کریمی و مینا ساداتی حضور دارند.