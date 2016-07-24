به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن امیری مقدم فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی در تشریح این خبر، اظهارداشت: فردی با مراجعه به یکی از شعب های بانکی در شهرستان مشهد یک برگ چک تضمینی به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان را ارائه داده و درخواست وصول چک مذکور را می کند.

وی افزود: کارمندان بانک با بررسی رقم عددی این چک اعلام می کنند به این میزان مبلغ موجودی ندارند و باید آن را فراهم کنند.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی ادامه داد: با اعلام این موضوع به بانک ملی شعبه مرکزی استان خراسان رضوی و انجام استعلام در مورد چک تضمینی مشخص می شود، شماره کدهای چک دارای ایراد است که بلافاصله مراتب به فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام می شود.

وی خاطر نشان کرد: با اعلام این گزارش به پلیس، ماموران کلانتری سناباد مشهد در محل حاضر و سه مرد جوان که در این رابطه به بانک مراجعه کرده بودند را دستگیر و به کلانتری انتقال دادند؛ متهمان در تحقیقات پلیسی اعتراف کردند که چک متعلق به خانمی جوان به نام «خ» است و از جعلی بودن آن اطلاعی نداشته اند.

سردار امیری مقدم تصریح کرد: پس از اعترافات متهمان، زن جوان نیز دستگیر شد، این فرد در تحقیقات اولیه ادعا کرد چک را از همسر سابقش که یک کلاهبردار حرفه ای است و از همدیگر جدا شده اند، گرفته و برای وصول آن مشکل داشته است.

وی گفت: در ادامه بررسی های پلیسی، ماموران انتظامی تصاویر کپی دیگر چک های تضمینی جعلی به ارزش ۴۵۰ میلیارد تومان (چهار صد و پنجاه میلیارد تومان) و همچنین مدارک شناسایی همسر سابق این زن که از سال ۱۳۹۰ به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب است را کشف کردند.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی با تشکر از همکاری آگاهانه و احساس مسئولیت مسئولان بانک صادرات و بانک ملی مرکزی خراسان رضوی در این پرونده خاطر نشان کرد: تحقیقات علمی پلیس با اقدام های گسترده اطلاعاتی برای رد زنی و دستگیری متهم دیگر پرونده که همسر سابق این زن جوان است، ادامه دارد.

وی گفت: فردی که چک را برای وصول به بانک برده، یک کاسب بازاری است که در پی آشنایی با یکی از اعضای باند و این ادعا که چک تضمینی ، رقم سنگینی دارد و باید صاحب حساب بانکی با گردش مالی زیاد برای وصول آن اقدام کند پیشنهاد پرداخت یک و نیم میلیارد تومان در ازای این عملیات بانکی را داده و او در واقع فریب خورده است.

سردار امیری مقدم به شهروندان توصیه کرد: باید هوشیاری بیشتری داشته و در برابر پیشنهادهای وسوسه انگیز دیگران تامل و تحقیقات لازم را قبل از هرگونه اقدامی داشته باشند.