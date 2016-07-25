به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی کلید اولیه آزمون در تاریخ ۸ مرداد ۱۳۹۵ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی (www.sanjeshp.ir) قرار می گیرد و داوطلبان می‌توانند اعتراضات خود به سوالات آزمون را تا تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ از طریق این سایت ارسال کنند.

کلید نهایی آزمون در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ منتشر می شود و داوطلبان واجد شرایط از تاریخ ۲۱ لغایت ۲۳ مردادماه ۱۳۹۵ می توانند نسبت به انتخاب رشته محل اقدام کنند.

آزمون مرحله دوم (مصاحبه) در ده منطقه آمایشی (دانشگاه‌های علوم پزشکی) برگزار خواهد شد. داوطلبان بر اساس علاقه و تمایل خود نسبت به انتخاب دانشگاه‌های پذیرنده در رشته امتحانی اقدام می کنند و مرکز سنجش آموزش پزشکی داوطلبان را با توجه به نمره و رتبه آزمون مرحله اول (کتبی)، حداکثر به سه منطقه آمایشی جهت انجام مصاحبه معرفی خواهد کرد.

لازم به ذکر است آزمون مصاحبه به صورت ساختارمند و در قالب چند ایستگاه مجزا از تاریخ ۳۱ مرداد لغایت ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۵ در ده منطقه آمایشی برگزار خواهد شد.

جزئیات بیشتر و سایر اطلاعات در خصوص چگونگی برگزاری آزمون در اطلاعیه های بعدی از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.