به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «هستی» به کارگردانی کمال پرناک امروز در نشست «پاتوق فیلم کوتاه سینمای آینده» اکران می شود.

فیلمساز در فیلم «هستی» تلاش می کند تا در تقابل مرگ و زندگی داستان فیلمش را به گونه ای نامتعارف به تصویر بکشد. فیلم «هستی» پیشتر موفق به دریافت جوایزی از جشنواره جهانی فیلم فجر و جشنواره «نهال» شده و در جشنواره های فیلم کوتاه هوئسکا از اسپانیا و لوکانیای ایتالیا حضور داشته است.

فیلم «هستی» در سومین «پاتوق فیلم کوتاه سینمای آینده» روز دوشنبه چهارم مردادماه سال جاری روی پرده می رود.