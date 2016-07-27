به گزارش خبرگزاری مهر، باقر بحری، نایب رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران حضور در نمایشگاه سبیت آلمان را با هدف معرفی توانمندی شرکت های ICT ایرانی در جهان عنوان کرد.

وی گفت: پس از جلسات مشترکی که با حضور رئیس و مدیرکل سبیت و نماینده رسمی اش در ایران برگزار کردیم، هم اکنون درحال پیگیری و انعقاد موافقت نامه ای در این زمینه هستیم تا بتوانیم در سال ۲۰۱۷ شاهد حضور بهتر شرکتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات ایرانی در نمایشگاه سبیت آلمان در قالب غرفه جمهوری اسلامی ایران باشیم.

بحری ادامه داد: در تلاشیم تا منافع شرکت های ICT ایرانی را در سبیت شناسایی کنیم و قطعا در این مسیر فقط به دنبال جذب تخفیف برای حضور شرکت ها نیستیم؛ بلکه هدف، حفظ منافع صنف در این نمایشگاه بین المللی است.

نایب رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران درخصوص مذاکرات صورت گرفته برای حضور غرفه ایران در نمایشگاه سبیت گفت: صحبت های مقدماتی سازمان نصر در چند بخش حضور پاویون و استارتاپ های ایرانی و یا متقاضیانی است که میخواهند به صورت جداگانه در این نمایشگاه شرکت کنند.

وی هدف از این مذاکرات را ایجاد همکاری های اقتصادی میان صنعت ICT ایران و سایر کشورها و برقراری ارتباط تجاری عنوان کرد و ادامه داد: مصرانه به دنبال برقراری ثبات حضور ایران در نمایشگاه های بین المللی هستیم.

در این زمینه مارتینا لوبن، مدیرکل نمایشگاه سبیت آلمان نیز گفت: نمایشگاه سبیت هر سال توانمندی زنجیره صنعت ICT را در جهان معرفی می کند و بر موضوعات متنوع و کلان تکنولوژی های مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات همچون دولت و تجارت الکترونیکی، امنیت، سخت افزار، واقعیت مجازی، نرم افزار، رایانش ابری، موبایل و غیره تمرکز می کند.

وی ادامه داد: سبیت از سه بخش اصلی نمایشگاه، کنفرانس ها و شبکه سازی تشکیل شده است. در حقیقت این نمایشگاه ، سکویی است که تمام تامین کنندگان ICT در زیر چتر آن جمع می شوند.

لوبن افزود: ۳۳ درصد بازدیدکنندگان این نمایشگاه از ۱۰۰ ملیت مختلف و از تصمیم گیران و مدیران عالی رتبه شرکت های جهان هستند. ۸۸ درصد بازدیدکنندگان آن دارای تجارت حرفه ای در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند. از این نمایشگاه به صورت متوسط ۲۰۰هزار نفر بازدید می کنند که طبق قوانین سبیت، فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند.

به گفته مدیرکل نمایشگاه سبیت، به صورت متوسط در این نمایشگاه سه هزار غرفه گذار از ۷۰ کشور جهان حضور و مشارکت دارند. علاوه بر شرکت های بزرگی که آخرین دستاوردهای روز خود را در سبیت به نمایش می گذارند، سالنی در این نمایشگاه به استارتاپ ها و فعالان جوان حوزه ICT اختصاص داده شده و می توانند محصولات خلاقانه خود را در معرض دید جهانیان قرار دهند.

وی با اشاره به تمرکز سبیت ۲۰۱۷ بر موضوع اقتصاد دیجیتال گفت: در سال جدید اقتصاد دیجیتال(DECONEMY) مورد توجه سبیت است و ما غرفه گذاران را ترغیب می کنیم که راه حل ها و محصولات خود را در این رابطه عرضه کنند.

لوبن با بیان اینکه هیچ محدودیتی برای حضور شرکت های ایرانی در سبیت وجود ندارد تاکید کرد: درهای سبیت به روی پاویون ها و شرکت های مختلف ICT ایران باز است و هیچ ممنوعیت و محدودیتی برای این حضور وجود نخواهد داشت.