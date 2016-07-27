سرهنگ غلام حسین قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک دستگاه تریلر نفتکش حامل ۲۴ هزار لیتر نفت کوره در محور خرم آباد - پلدختر واژگون شد.

وی با بیان اینکه این تریلر نفتکش قصد تردد از محور خرم آباد به سمت خوزستان را داشت عنوان کرد: این در حالیست که به علت عدم توانایی راننده در کنترل این وسیله نقلیه، این نفتکش در نزدیکی روستای افرینه و پیچ «گاوزرده» واژگون شد.

فرمانده پلیس راه «تنگ تیر» شهرستان پلدختر با بیان اینکه در این حادثه راننده به شدت مجروح و توسط اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان امام خمینی(ره) پلدختر اعزام شد گفت: متاسفانه واژگونی این نفتکش موجب آلودگی خاک و محیط زیست منطقه شد.