به گزارش خبرنگار مهر، «حسن قاضی زاده هاشمی» شامگاه چهارشنبه در نشست خبری که در حاشیه اجلاس روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور در دانشکده علوم پزشکی مشهد برگزار شد، با اشاره به شایعات و مباحثی که در خصوص اخلاق حرفه پزشکی به‌ویژه در فضای مجازی مطرح است، گفت: همه ما باید حواسمان جمع باشد که حاشیه سازی نکنیم هرچند تا حدودی این اتفاق ها می‌افتد اما در برخی موارد به دلیل بداخلاقی ها واقعیت ها به شکل نادرست نشان داده می شود که مهم است ما از مسیر اخلاق خارج نشویم.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری در رابطه با اینکه «نقد حقوق و درآمد پزشکان را منصفانه می‌بینید؟ » تصریح کرد: حقوق پزشکان ازحقوق یک کارگر ساده کمتر است؛ شاید جای تعجب باشد که حقوق یک متخصص جراح مغز اعصاب همراه با مزایا دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است و حقوق یک متخصص داخلی با مزایا دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است؛ اما این مسیر اول دریافت حقوق برای این متخصصان است و در دولت وقت در سال ۸۴ تصمیم گرفته شد اداره بیمارستان ها را خودگردان کنند که این امر منجر شد تا بیمارستان ها و تجهیزات به پزشکان و پرستاران واگذار شود و بخشی از درآمد پزشکان از این مسیر است.

وزیر بهداشت در ادامه سخنانش به کمبود تخت بیمارستانی در مشهد هم اشاره کرد و گفت: احداث یک هزار تخت بیمارستانی توسط استانداری خراسان رضوی در دستورکار بود و همچنین مقرر شده بود تا دولت نیز یک هزار تخت دیگر را در مشهد راه اندازی کند.

وی افزود: در همین راستا دولت نسبت به وعده احداث هزار تخت بیمارستانی در مشهد عمل می کند و در حال حاضر با نظر مساعد تولیت آستان قدس رضوی زمینه احداث ۵۴۰ تخت بیمارستانی در مشهد مهیا شده است.

وزیر بهداشت ادامه داد: تاکنون نیمی از این تعداد توسط استانداری خراسان رضوی تامین منابع شده و برای باقی مانده آن باید از محل فروش زمین اقدام کنند و در صورت تحقق این هزار تخت دولت نیز به وعده خود عمل خواهد کرد.

وی عنوان کرد: امیدواریم این دو هزار تخت بیمارستانی در مشهد هر چه زودتر به بهره برداری برسد که در این راستا نیاز است تا فعالیت های این حوزه با سرعت بیشتری انجام و به نتیجه مشخص برسد.

قاضی زاده هاشمی خاطر نشان کرد: در حال حاضر مهم ترین چالش وزارت بهداشت در تحقق طرح تحول سلامت، مطالبات از بیمه ها است.

وی افزود: امیدواریم که مجلس به لایحه بودجه سال ۹۵ رای مثبت بدهد تا مشکل اعتبارات بیمه، مراکز درمانی خصوصی و تجهیزات پزشکی و پرسنل مراکز درمانی حل شود.

وی در ادامه تاکید کرد: تا پایان دولت مسیر تحول در نظام سلامت را با قدرت ادامه می دهیم و انتظار رهبر معظم انقلاب اسلامی و رییس جمهور محترم نیز همین است.

قاضی زاده هاشمی اظهار داشت: در خصوص مشکلات بیمارستان قائم مشهد پیشنهاد هایی مطرح بود که موانعی با تصمیم مقامات محلی ایجاد شد درحالی که دو بیمارستان در ازای فروش بیمارستان قائم در مشهد ساخته می شد و مشهد از این بابت زیان کرد.

وی تاکید کرد: اولویت اول در بحث درمان مشهد ساخت بیمارستان امام رضا(ع) است که امیدواریم با دریافت اعتبارات احداث و نوسازی این بیمارستان به نتیجه مطلوب برسد و به زائران خدمات مناسب ارائه دهد.

وزیر بهداشت گفت: سرانه درمان در کل کشور بویژه در استانهای توریست پذیر و شهر زائر پذیر مشهد در طول ۳۰ سال گذشته ناعادلانه بوده است و امیدواریم نمایندگان برای رفع این مشکل مجاب شوند.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت درمان دانش آموزان شین آبادی؛ گفت: برای درمان بچه های شین آبادی گروهی از بهترین متخصصان در نظر گرفته شده اند و دولت آمادگی دارد این بچه ها به هر جای دنیا نیاز باشد؛ اعزام شوند.

وزیر بهداشت در ادامه در خصوص اقدامات وزارت بهداشت در زمینه توسعه و تامین بهداشت روانی در جامعه بیان کرد: متاسفانه کمبود تخت بیمارستانی در حوزه بهداشت روان بسیار حاد است و به عنوان نمونه در استان البرز تخت روانپزشکی ۴ عدد داریم با وجود یک میلیون جمعیت حاشیه نشین و امیدورایم دراستان البرز ۱۰۰ تخت تا پایان سال برسانیم.

وی گفت: برای تامین بهداشت روان جامعه وزارت بهداشت برنامه سالیانه ای در خصوص توسعه روانپزشکی و پیشگیری از بیماریها اعصاب و روان را در دستور کار داشته است.

وی ادامه داد: متاسفانه به ازای هر ۳ هزار نفر یک مراقب سلامت داریم و نکته دیگر در حوزه سلامت روانی عوامل ایجاد بیماریها نیز اهمیت دارد که بر می گردد به فعالیت کانونهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی که اگر درست عمل کنند تا بار بیماریها را کاهش خواهد یافت.

وی در پاسخ به خبرنگاری در خصوص ارزیابی فعالیت ها در حوزه طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت؛ گفت: در حوزه بهداشت در این سه سال بی سابقه کار انجام شده و بکارگیری ۲۴ میلیون مراقب سلامت و بهورز روستایی فعالیتی بی نظیر است.

وی ادامه داد: در حوزه بهداشت در مدارس، برای ۸ میلیون نفر دانش آموز در کشور پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان انجام گرفته است.

وزیر بهداشت گفت: در سالهای اخیر بودجه بهداشت از ۶ درصد از مجموع بودجه سلامت به ۹ درصد افزایش داشته است که این افزایش ۵۰ درصدی نشان دهنده اهتمام این وزارت به تحول در بهداشت جامعه است.