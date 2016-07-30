دانش متخصصان کشاورزی در حوزه تولید نهاده های دامی به کارگرفته شود

سید حسین نقوی حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت استفاده از دانش بومی برای تولید نهاده های دامی اظهار داشت: فارغ التحصیلان خوب و توانمندی در حوزه کشاورزی کشور حضور دارند که می توان از ظرفیت های آنان به نحو مطلوب تری بهره گرفت.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی افزود: باید با توجه به ظرفیت های ویژه و قابل توجهی که در حوزه کشاورزی کشور وجود دارد، اقدامات لازم برای شکوفایی هر چه بیشتر این حوزه در دستور کار مسئولان قرار بگیرد.

وی با اشاره به این نکته که می توان در حوزه تولید نهاده های دامی بر روی دانش فارغ التحصیلان جوان و توانمند کشور حساب باز کرد، ادامه داد: اگر تولید نهاده های دامی با استفاده از دانش متخصصان حوزه کشاورزی مورد توجه قرار گرفته و در این راستا سرمایه گذاری شود، موفقیت در این عرصه دور از ذهن نخواهد بود.

نقوی حسینی اضافه کرد: تولید نهاده های دامی به میزان کافی در کشور با استفاده از دانش متخصصان، قیمت این محصول را کاهش داده و بدون تردید کمک شایانی را به صنعت دامپروری و دامداران کشور خواهد کرد.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش قیمت نهاده های دامی گفت: قیمت نهاده های دامی افزایش پیدا کرده و این امر برای دامپروران مشکلاتی را ایجاد می کند.

وی ادامه داد: صنعت دامپروری کشور از ظرفیت های بسیار بالایی برخوردار است و در صورت توجه ویژه و حل موانع و مشکلات این حوزه، می توان به موفقیت های بیشتری در این عرصه دست یافت.

نقوی حسینی با اشاره به ظرفیت های موجود در عرصه دامپروری ورامین، پیشوا و قرچک بیان داشت: شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک از ظرفیت های بالایی در حوزه دامپروری برخوردار هستند و می توان با توجه ویژه به این حوزه، زمینه رشد هر چه بیشتر اقتصادی را فراهم آورد.

وی با اشاره به نقش دامپروران سه شهرستان ورامین، پیشوا و قرچک در تأمین نیازهای تهران گفت: امروز بخش قابل توجهی از نیازهای گوشتی پایتخت توسط مردم جنوب شرق استان تهران تأمین می شود.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: حمایت از صنعت دامپروری و کاهش قیمت نهاده های دامی، فعالان این عرصه را امیدوارتر می کند و این امر به رشد و توسعه این حوزه کمک خواهد کرد.