ضرورت نظارت جدی در حوزه خرید شیر/ حق دامداران تضییع نشود

سید حسین نقوی حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر، شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک را از قطب ها و مراکز دامپروری در استان تهران دانست و اظهار داشت: شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک از ظرفیت و پتانسیل بسیار بالایی در حوزه دامپروری برخوردار است.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی، توجه به صنعت دامپروری را بسیار مهم و ضروری عنوان کرد و افزود: توجه به صنعت دامپروری و ارائه تسهیلات و مشوق های لازم به فعالان عرصه دام، زمینه ساز رشد و توسعه این حوزه خواهد شد.

وی با اشاره به این نکته که توسعه دامپروری و استفاده از ظرفیت های موجود در این بخش می تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی موثر باشد، ادامه داد: توسعه صنعت دامپروری می تواند در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید داخل موثر باشد.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این نکته که نباید حق دامپروران در زمینه خرید شیر تضییع شود، گفت: نباید حق دامپروران در زمان خرید شیر از آنان تضییع شود.

وی یادآور شد: باید محصولات دامداران به گونه ای از آنان خریداری شود که فعالان عرصه دام متضرر نشده و به فعالیت اقتصادی در این حوزه ادامه دهند.

نقوی حسینی با اشاره به این نکته که مصوبه دولت در خرید شیر از دامداران رعایت نمی شود، گفت: در حالی که دولت مصوب کرده که هر لیتر شیر از دامداران هزار و ۴۰۰ تومان خریداری شود، اما شاهد هستیم که شیر تولیدی دامداران با مبلغ هزار تومان نیز خریداری می شود و این امر باعث متضرر شدن دامداران خواهد شد.

نماینده مردم ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این نکته که خرید مناسب محصولات دامی باعث امیدواری دامداران می شود، یاداور شد: عدم وجود اختلاف میان هزینه های تولید محصول دامی با نرخ فروش می تواند انگیزه لازم را برای فعالیت دامداران ایجاد کند و باید از ظرفیت های موجود برای تحقق این مهم بهره گرفت.