تصادف در جاده های زنجان سه کشته و ۲۱ مصدوم بر جای گذاشت

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی ۷۲ ساعت گذشته تصادف درجاده های استان زنجان سه کشته و ۲۱ مصدوم بر جای گذاشت.

وی اظهار کرد: طی سه روز تعطیلات ۱۵ مورد تصادف خسارتی در جاده های استان زنجان رخ داده است.

رئیس پلیس راه استان زنجان از وقوع یک فقره تصادف در محور زنجان به طارم خبر داد و گفت: در این تصادف واژگونی یک کامیون باعث فوت راننده شد و علت اصلی وقوع این تصادف را تخطی از سرعت مطمئنه بوده است.

شیر محمدی همچنین از وقوع یک فقره تصادف فوتی در محور زنجان به خرمدره خبر داد و گفت: در این تصادف برخورد خودرو پژو با موتور سیکلت باعث فوت راکب و مصدوم شدن سرنشین موتور سیکلت شد.

وی علت اصلی وقوع این تصادف را تخطی از سرعت مطمئنه و رعایت نکردن فاصله طولی از جانب راننده خودرو پژو اعلام کرد و گفت: متاسفانه در این تصادف موتور سوار کلاه ایمنی استفاده نکرده بود و این خود عامل فوت را تشدید کرده است.

رئیس پلیس راه استان زنجان از مسافران خواست به محض خستگی و خواب آلودگی از رانندگی دست بکشند و چند ساعتی استراحت کرده و بعد اقدام به رانندگی کنند.

شیر محمدی تصریح کرد: طی این بازه زمانی تصادف در محورهای زنجان به ابهر، زنجان به خدابنده ، زنجان به بیجار ۲۱ مصدوم بر جای گذاشت و علت اصلی وقوع این تصادفات هم خستگی و خواب آلودگی و بی توجهی به جلو بوده است.