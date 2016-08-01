همایش «شب شعر منا» ویژه طلاب و روحانیون فراخوان شد

حجت الاسلام محمود ملکدار در گفتگو با خبرنگار مهر، به فاجعه منا که در حج سال گذشته رخ داد اشاره کرد و اظهار داشت: این فاجعه موجب مرگ انسان‌های بسیاری شد و ما و دیگر ملت‌ها را عزادار کرد که این نباید هرگز فراموش بشود.

وی گفت: این حادثه باید همیشه در تاریخ زنده بماند تا بی‌کفایتی آل سعود در این جریان به جهانیان یادآوری و ثابت شود.

مسئول دبیرخانه جشنواره هنرهای آسمانی افزود: به مناسبت سالگرد این فاجعه دردناک نخستین همایش «شب شعر منا» ویژه طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه سراسر کشور برگزار خواهد شد.

وی هدف از برگزاری این شب شعر را لبیک به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه نباید فاجعه منا فراموش شود، عنوان کرد و ادامه داد: بر این اساس دبیرخانه دائمی جشنواره هنرآسمانی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه با همکاری مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، بعثه نمایندگی مقام معظم رهبری در امور حج و زیارت و جامعه المصطفی العالمیه، فراخوان شعر منا را منتشر کرده‌اند.

حجت الاسلام ملکدار تصریح کرد: طلاب و روحانیون حوزه‌های علمیه سراسر کشور اعم از خواهران و برادران ایرانی و غیر ایرانی می‌توانند آثار خود را تا تاریخ ۳۱ مردادماه از طریق نشانی اینترنتی www.honareasemani.ir و یا به آدرس قم بلوار ۴۵ متری شهید صدوقی بلوار شهید اخلاقی پلاک ۳۱ دبیرخانه جشنواره هنرهای آسمانی ارسال کنند.

وی فاجعه منا، جنایات آل سعود و حج را از موضوعات کلی این شب شعر برشمرد و گفت: محدودیتی در شعر و موضوعات آن وجود ندارد و علاقه‌مندان می‌توانند در موضوعاتی دیگری چون شهدای الی الله، برائت از مشرکین، اندیشه وهابیت و تروریست نیز به ارسال آثار خود بپردازند.

معاون امور طلاب و دانش‌آموختگان حوزه‌های علمیه کشور با اشاره به اینکه این شب شعر در ایام عید قربان برگزار خواهد شد، افزود: آثار ارسالی در کارگروهی بر اساس شاخصه‌های در نظر گرفته شده داوری می‌شود و از آثار برگزیده تجلیل به عمل خواهد آمد.