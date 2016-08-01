هیات انتخاب بخش آثار مستند جشن خانه سینما معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه هجدهمین جشن بزرگ سینمای ایران، پدرام اکبری، حسن بهرام زاده، محمد صادق جعفری، نوا رضوانی، حامد شکیبانیا، روبرت صافاریان، مهدی گنجی، پژمان مظاهری‌پور و سعید وزیری را به ‌عنوان اعضای هیات انتخاب بخش فیلم های مستند جشن خانه سینما معرفی کرد.

سه شنبه ۱۲ مرداد ماه آخرین مهلت ارسال آثار کوتاه، مستند و انیمیشن و همچنین جمعه ۱۵ مرداد ماه آخرین فرصت ارسال آثار سینمایی به دبیرخانه هجدهمین جشن بزرگ سینمای ایران است. بدیهی است مهلت ارسال آثار تمدید نخواهد شد.

هجدهمین جشن بزرگ سینمای ایران، ۲۱ شهریور ماه همزمان با روز ملی سینما برگزار می شود.