به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جشن بزرگ جلوه‌های ویژه میدانی سینما به منظور قدردانی و تجلیل از پیشکسوت‌های حوزه جلوه‌های ویژه میدانی، روز دوشنبه یازدهم مرداد ماه در تالار پرنس تهران برگزار می شود.

ایمان کرمیان دبیر جشن بزرگ جلوه‌های ویژه میدانی سینما گفت: امسال با حمایت انجمن دفاع مقدس این برنامه برگزار می شود و بخشی از هزینه‌ها را هم خانه سینما متقبل شده است. امیدواریم با حضور طیف‌های گسترده سینماگران بتوانیم جشنی در خورشان و اعتبار حوزه جلوه‌های ویژه برگزار کنیم که در بسیاری از مواقع زحمات آنها در حاشیه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در این جشن قرار است از سه مدیر جلوه‌های ویژه سینما تجلیل و از سه دستیار نیز با اهدای لوح تقدیر شود که در روزهای آینده اسامی این افراد از طریق خانه سینما که حامی برگزاری جشن ما است، به اطلاع اهالی رسانه می رسد. تجلیل از بزرگانی که سال‌های سال با فیلم‌های جنگی همراه سینما بوده‌اند و با جلوه‌های ویژه میدانی عجین هستند و کسانی که در سال‌های بعد از انقلاب، همواره یار و یاور سینما بوده‌اند بخش مهمی از جشن بزرگ جلوه‌های ویژه میدانی خواهد بود.

کرمیان در پایان گفت: امیرحسین مدرس به عنوان مجری، در جشن ما حضور دارد. انجمن جلوه‌های ویژه تصویری، حدود شصت عضو دارد که همراه خانواده‌شان مهمان هستند و مدیران سینمایی از دیگر مهمان‌های مراسم هستند.

نخستین جشن بزرگ انجمن جلوه‌های ویژه میدانی سینما به دبیری ایمان کرمیان و با حمایت انجمن دفاع مقدس و انقلاب اسلامی و خانه سینما روز دوشنبه ۱۱ مردادماه در تالار پرنس تهران برگزار می شود.