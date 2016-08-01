به گزارش خبرنگار مهر، وحید مرندی مقدم در جلسه دستور العمل صدور، تجزیه، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربردی نشان حد مجاز آلاینده ها در محصول کشاورزی که صبح دوشنبه در سالن جلسات سازمات ملی استاندارد برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل مدنظر مقام معظم رهبری اقداماتی را در راستای اجرایی شدن بند ۲۴ سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی در دستور کار داریم.

وی با بیان اینکه پوشش استاندارد بر همه کالاهای تولید داخل در این بند مورد توجه واقع شده است، افزود: با وزارت جهاد کشاورزی در خصوص حد مجاز آلاینده ها دستورالعمل مشترکی را نوشته ایم.

معاون نظارت بر اجرای سازمان ملی استاندارد خاطرنشان کرد: معاونان استاندارد و جهادکشاورزی کشور در این مراسم حضور دارند.

وی تصریح کرد: حدود ۴ هزار استاندارد ملی در خصوص فرآورده های غذایی و بالغ بر ۱۰ هزار و ۵۰۰ پروانه کاربرد علامت استاندارد برای فرآورده هایی نظیر سوسیس و کالباس داریم.

مرندی مقدم در پایان تاکید کرد: امروز بنا داریم برای فراورده های خام محصولات کشاورزی، زراعی و باغی بحث حد مجاز آلاینده ها را که برای سلامتی مردم حائز اهمیت است، مدنظر قرار داده و کنترل کنیم.