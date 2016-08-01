تایید شستشوی مرغ در سرویس بهداشتی/ متخلفان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، درپی انتشار تصاویری از مرغ‌های قطعه بندی شده در مجاورت سرویس بهداشتی در فضای مجازی؛ روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان تهران به منظور تنویر افکار عمومی اطلاعیه‌ای را درباره این موضوع صادر کرد که متن آن به شرح ذیل است:

۱-تصاویر منتشر شده در فضای مجازی مربوط به رستوران میان راهی و یا مرکز عرضه فرآورده‌های خام دامی نیست؛ بلکه این اتفاق دریک گلخانه متروکه در شهرستان ری اتفاق افتاده است؛ ضمن اینکه بر اساس گزارشات مردمی و با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، این محموله توسط دامپزشکی شهرستان ری ضبط و معدوم شده است.

۲- وزن محموله ۱۶۶۰ کیلوگرم بوده که به‌صورت غیربهداشتی توسط افراد سودجو انجمادزدایی و قطعه بندی شده بود؛ در این رابطه دو نفر از صاحبان مرغ‌ها دستگیرشده اند و به مجازات خواهند رسید.

۳- مکان مورد نظر با صدور حکم قضایی پلمب گردیده است.

۴- در پایان ضمن تشکر از مردم به دلیل گزارش دادن این موضوع از آنان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه موارد تخلف در زمینه فراوری، عرضه و توزیع فراورده‌های خام دامی به سامانه ۱۵۱۲ اداره کل دامپزشکی استان تهران و یا ادارات دامپزشکی شهرستان‌ها اطلاع دهند.