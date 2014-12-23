مهدی یوسف‌خانی در گفتگو با مهر اظهارداشت: قیمت مرغ نسبت به هفته گذشته حدود 300 تومان افزایش یافته و به 6500 تومان رسیده است.

وی با بیان اینکه هنوز هم تولیدکنندگان متضرر می‌شوند، افزود: در حال حاضر قیمت هرکیلوگرم مرغ زنده درب مرغداری 4150 تومان است؛ برای اینکه تولیدکنندگان زیان نکنند و سود کمی نیز نصیب آنان شود باید این میزان به 4600 تومان و قیمت مرغ آماده به طبخ به 7000 تومان برسد.

یوسف‌خانی در رابطه با پیش بینی‌های مطرح شده مبنی بر کاهش تولید ماهی قزل‌آلا در کشور نیز گفت: اگر تولید کاهش پیدا کند به طور قطع قیمت این نوع ماهی نیز به همان نسبت افزایش پیدا می‌کند.

وی قیمت هرکیلوگرم ماهی قزل‌آلای با کیفیت را 14 هزار و 500 تومان عنوان کرد و افزود: در صورتی‌ که تولید قزل‌آلا با کاهش 40 تا 45 درصدی همراه باشد، قیمت این نوع ماهی به 20 هزار تومان خواهد رسید.

به گزارش مهر، چندی قبل ارسلان قاسمی مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی آبزیان کشور به مهر اعلام کرد: پیش بینی می شود به دلیل واردات نهاده ها و تخم چشم زده آلوده طی سال های گذشته، تولید ماهی قزل آلا در کشور بین 40 تا 45 درصد کاهش پیدا کند.