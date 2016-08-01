طرح مصر برای روند صلح را به ابتکار عمل فرانسه ترجیح می دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صفا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا تلفنی گفتگو کرد. نتانیاهو در این گفتگوی تلفنی اعلام کرد که پیشنهاد «عبدالفتاح السیسی» در رابطه با سازش با طرف فلسطینی را نسبت به ابتکار عمل فرانسه ترجیح می دهد.

وی افزود: عبدالفتاح السیسی خواهان پیشبرد روند صلح است و این از نظر ما مثبت است. گفتنی است السیسی در ماه می پیشنهاد پیشبرد روند سازش میان صهیونیست ها و فلسطینی ها را مطرح کرده بود.

کری نیز نخست وزیر رژیم صهیونیستی را در جریان دیدار خود با ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین قرار داد.

نتانیاهو درباره ابتکار عمل فرانسه برای مشارکت شمار زیادی از کشورها در روند سازش گفت: من فکر می کنم مشارکت دادن کشورهای دور از منطقه در روند صلح بی فایده است بلکه معتقدم کشورهای منطقه که نسبت به روند صلح اهتمام می ورزند باید مشارکت داده شوند.

فرانسه چند ماه پیش طرحی را برای از سرگیری روند سازش میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی ارائه کرد که به موجب آن یک کنفرانس بین المللی با مشارکت کشورهای مختلف جهان برگزار خواهد شد.