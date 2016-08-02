به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان تهران، کتاب «اسم من پلاک است»نوشته مرتضی سرهنگی قرار است پس از ۱۵ سال، به زودی با تصویرگری‌ محمد حسین صلواتیان به همت حوزه هنری استان تهران و انتشارات سوره مهر روانه بازار نشر شود.

این کتاب که برای نخستین بار در سال ۱۳۸۰ منتشر شد، روایتی است داستانی از یک پلاک که مورد استفاده رزمندگان در دوران دفاع مقدس قرار می‌گرفته است. در این کتاب که برای مخاطب کودک نوشته شده است در قالب یک داستان، کودکان با سرگذشت این پلاک، چگونگی تهیه، موارد استفاده و سایر موضوعات مرتبط با آن آشنا می‌شوند.

داستان «اسم من پلاک است» با زبانی ساده و کودکانه، همراه با نقاشی‌، از سرگذشت «پلاک» و مورد استفاده و نقش و اهمیت آن‌ برای رزمندگان در جبهه‌های جنگ ایران و عراق، که با هدف معرفی‌ عناصر مختلف جبهه و جنگ برای گروه سنی کودک به نگارش‌ درآمده است.