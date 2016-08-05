تخلیه فوری برج ایفل توسط پلیس فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشاتودی، کشف یک چمدان مشکوک در محوطه برج ایفل در پاریس سبب شد که نیروهای امنیتی فرانسه با قرنطینه نمودن این محل، مانع از ورود بازدیدکنندگان به برج ایفل شوند.

برخی از افراد حاضر در محل از وجود «یک چمدان مشکوک» خبر دادند که دلیل اصلی تخلیه این محل بود. در مقابل، برخی افراد دیگر گزارش دادند که این محل تخلیه نشده، بلکه ورود به آن محدود شده است.

شایان ذکر است که فرانسه طی یک سال گذشته بارها شاهد حملات تروریستی بوده است.

گفتنی است که ماه گذشته، گروههای تروریستی مسلح به چاقو با حمله به کلیسایی در شمال فرانسه یک کشیش را به قتل رساندند. به دنبال این حمله خشونت بار، «فرانسوآ اولاند» رئیس جمهور فرانسه گفت که این کشور در «وضعیت جنگ» قرار دارد.