رونق اقتصادی کشور با توجه به تولید داخلی محقق می شود

سید حسین نقوی حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت توجه به واحدهای تولیدی و صنعتی برای رونق هر چه بیشتر اقتصادی کشور اظهار داشت: رونق اقتصادی کشور با توجه ویژه به تولید داخلی محقق می شود.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین رونق فعالیت های تولیدی در کشور و استفاده از ظرفیت های موجود اقتصادی و تولیدی در بخش های مختلف و تشویق سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی برای حضور در این بخش، برکات و دستاوردهای فراوانی را به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: بدون تردید رونق تولید داخلی و فعالیت کارخانه ها و واحدهای تولیدی با تمام ظرفیت، رابطه مستقیمی با کاهش نرخ بیکاری در کشور خواهد داشت.

نقوی حسینی با اشاره به وجود شهرک های صنعتی در شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک بیان داشت: شهرک های صنعتی با وجود کارخانه های متعدد اقتصادی و تولیدی ظرفیت های بسیاری را برای ایجاد اشتغال دارند.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بدون تردید هر چه به واحدهای تولیدی مستقر در جنوب شرق استان تهران توجه ویژه تری شود، بر رونق و توسعه اقتصادی منطقه افزوده خواهد شد.

وی بیان داشت: امروز بحران بیکاری به دغدغه بسیاری از جوانان و خانواده ها تبدیل شده و در صورت توجه ویژه به واحدهای تولیدی و ایجاد انگیزه برای فعالان اقتصادی و صنعتی، می توان بخش قابل توجهی از جوانان جویای کار را جذب کرد.

نقوی حسینی گفت: امروز هزاران کارگر در واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک مشغول به فعالیت هستند و باید با ایجاد انگیزه های لازم و حمایت از این فعالان اقتصادی، زمینه رونق بخشی به تولید منطقه را فراهم ساخت.