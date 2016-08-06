به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروز آبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی صبح امروز با حضور در خبرگزاری مهر از این خبرگزاری بازدید کرد. وی در حاشیه این بازدید به سئوالات خبرنگار مهر در خصوص هک تلگرام، صیانت از حریم خصوصی و ساماندهی شبکه های اجتماعی پاسخ داد.

گفتگوی مهر با دبیر شورایعالی فضای مجازی به شرح زیر است؛

*با توجه به اینکه آخرین مصوبات شورای فضای مجازی ساماندهی شبکه های اجتماعی و صیانت از حریم خصوصی بود و رئیس جمهور هم دستور تدوین آیین نامه ای درباره این موضوع صادر کرد، چه اقداماتی در این زمینه انجام داده اید؟

مالکیت فکری و حریم خصوصی ۲ مطلب مهم در حوزه حقوقی هستند؛ وزارت ارشاد در زمینه مالکیت فکری اقداماتی انجام می دهد و از سویی ما هم در مرکز ملی فضای مجازی بررسی هایی را شروع کرده ایم.

باید اقدام اساسی برای حریم خصوصی صورت گیرد. فعلا اقدامات ما این است که سطح امنیتی را در کشور در سایت های ذخیره اطلاعات سازمان ها و موسسه ها بالا ببریم تا شاهد این اتفاقات نباشیم که بعضا حریم خصوصی افراد به خطر بیافتد.

* اخیرا نیز با دو مورد افشای اطلاعات شامل اطلاعات کاربران یک اپراتور موبایل و دیگری هک تلگرام روبرو بودیم، با توجه به این اتفاقات برنامه ای را در دستور کار دارید؟

هک تلگرام صحت نداشت و تا کنون هم این موضوع تایید نشده است ولی نرم افزار تلگرام برای حمله مناسب است. این شبکه وب بیس است و قابلیت خزش دارد؛ همچنین نرم افزار تلگرام، اپن سورس است که همین موارد شرایط را برای نفوذ و به خطر انداختن حریم خصوصی مردم در تلگرام فراهم می کند.

در واقع نرم افزارهای این چنینی پلتفرم مناسبی برای هک هستند. لذا بایستی کسانی که از این پلتفرم استفاده می کنند به حریم خصوصیشان توجه کنند. باید کاربران فرض را بر این بگیرند که اطلاعاتشان در دسترس دیگران قرار می گیرد.

به همین دلایل اصرار داریم طرحی را داشته باشیم که به وسیله آن به زودی بتوانیم شاهد شبکه های اجتماعی بومی باشیم؛ یا اینکه شبکه های خارجی با رعایت استانداردها سرورهایشان را به داخل کشور منتقل کنند.

* پیش از این عنوان شده بود که قرار است سرور تلگرام به داخل کشور منتقل شود حتی در این خصوص به وزارت ارتباطات مهلتی داده شده بود ولی همچنان سرور تلگرام به ایران نیامده و فعال است در این زمینه اقدامی در دستور کار دارید؟

آوردن این سرورها به کشور کار ساده ای نیست. متجاوز از هزار سرور کار تلگرام را برای کشور ایران انجام می دهد؛ هندل کردن ۲۰ میلیون کاربر که اطلاعات صوتی تصویری و متنی را برای مدت طولانی نگهداری و پردازش می کنند، دشوار است.

برای تحقق این موضوع، نیاز به دیتا سنتر مناسبی است که شاید در داخل کشور به راحتی نتوانیم آنرا را فراهم کنیم. این کار نیاز به زمان دارد. در حال حاضر تلگرام اعلام تمایل رسمی کرده که سرورش را به داخل کشور بیاورد.

ما برای این کار زمان گذاشته ایم و امیدواریم که در این مدت زمان، تلگرام و سایر شبکه های اجتماعی داخلی و خارجی بتوانند به سطحی برسند که مطلوب ماست.

البته به دنبال اعلام ما تعداد زیادی از شبکه های خارجی اعلام آمادگی کردند که سرورهایشان را به کشور بیاوریم اما چون این موضوع در حد مذاکره است نمی توانیم نامی از آنها ببریم.

*لطفا توضیح می دهید که سیاست های شورای عالی فضای مجازی برای تولید محتوای بومی به زبان فارسی چیست؟

قاعدتا تعریف ما از شبکه ملی اطلاعات، شبکه ای است که در آن محتوای فارسی در جریان باشد. همچنین مستقل بودن از شبکه های دیگر، قابلیت مدیریت داشتن، حفظ حریم خصوصی و... از دیگر شرایط شبکه ملی به شمار می رود.

قسمت ملی شبکه ملی، محتواست. لذا توجه ما به تولید محتوا زیاد است. در حال حاضر قسمت بزرگی از تولید محتوایی که در فضای مجازی کشور تولید می شود در چارچوب شبکه های اجتماعی است و چون این شبکه ها از خارج از کشور تأمین می شوند، باعث شده که شاخص های تولید محتوای ما در داخل کشور راضی کننده نباشد. امیدواریم با آمدن سرورها به داخل کشور ۵۰ درصد فضای مجازی بومی شود.

*آقای دکتر آیا برای تولید و حمایت از شبکه های اجتماعی بومی برنامه ای در دستور کار دارید؟

متاسفانه در حال حاضر شبکه اجتماعی داخلی که نیازهای مردم را فراهم کند نداریم. البته دو شبکه اجتماعی «بیسفون» و «سروش» در حال افزایش کیفیت هستند که امیدواریم تا شهریور ماه به استانداردهای لازم برسند.