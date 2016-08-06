ماموگرافی روش قطعی تشخیص زودهنگام بیماری های قلبی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مسعود قاسمی در آستانه برگزاری هجدهمین کنگره تازه های قلب و عروق درباره راه های تشخیص بیماری های قلبی، گفت: تشخیص زود رس بیماریهای قلبی نیاز به ابزار تخصصی و شرح حال دقیق و کسب سوابق بیماری در اقوام و بسیاری عوامل دیگر دارد و طبیعتا با یک ماموگرافی قابل تایید یا تکذیب نیست

وی افزود: تنها در برخی موارد پزشکان در هنگام انجام ماموگرافی برای بیماران مبتلا به سرطان پستان متوجه رسوب کلسیم در شریان های سینه می شوند و بیمار را به متخصص قلب ارجاع می دهند.

رئیس انجمن آرترواسکلروز ایران در ادامه تصریح کرد: رسوب کلسیم در شریان قلب از عوامل ابتلا به بیماری قلبی محسوب می شود که توجه به آن اهمیت بالایی دارد.

قاسمی در ادامه با بیان اینکه ماموگرافی روش قطعی تشخیص زودهنگام بیماریهای قلبی نیست، یادآورشد: گام اول در پیشگیری از بیماری های قلبی پرهیز از عوامل خطر مانند مواد مخدر، مواد دخانی، استرس، داشتن تحرک، پیروی از رژیم غذایی مناسب، کاهش مصرف نمک و به طور کلی اصلاح سبک زندگی است.

وی در پایان اظهار کرد: سن ابتلا به بیماری های قلبی در کشور کاهش یافته است و متاسفانه به دلیل تغییر سبک زندگی ما شاهد ابتلای جوانان به این بیماری هستیم.

هجدهمین کنگره بین المللی تازه های قلب وعروق ایران از ۲۳ تا ۲۶ شهریور در سالن همایش های بین المللی برج میلاد برگزارمی شود