«پروژه شادی» نقد و بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای ملل، کتاب «پروژه شادی» نوشته گریچن رابین که به تازگی توسط آرتمیس مسعودی ترجمه شده است، فردا یکشنبه ۱۷ مرداد در فرهنگسرای ملل مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

ماجرای نوشته شدن این کتاب از این قرار است که خانم رابین یک روز بارانی سوار اتوبوس داخل شهر بوده که ناگهان از خود می‌پرسد: «اصلا من از زندگی چه می‌خواهم؟» و سپس تصمیم می گیرد یک سال از عمر خود را به نوشتن کتاب «پروژه شادی» اختصاص دهد که در نتیجه، یکی از بهترین کتاب‌ها در زمینه احساس شادی و رضایت از زندگی پدید آمده است.

کتاب «پروژه شادی» با هدف تغییر در زندگی نوشته شده است. خواننده این اثر در اولین گام باید مشخص کند که چه چیزهایی در زندگی برای او احساس شادی و رضایت ایجاد می‌کند و چه چیزهایی احساس نارضایتی و ناخشنودی. روبین این کتاب را با دیدگاه شخصی نوشته، ولی خواننده می‌تواند با خواندن کتاب پروژه شادی، یک پروژه شادی شخصی برای خودش راه‌اندازی کند.

این کتاب، هفته‌ها در فهرست پرفروش‌ترین‌های کتاب بوده و به بیش از ۳۵ زبان زنده دنیا ترجمه شده است.

نشست نقد و بررسی این کتاب فردا یکشنبه ۱۷ مرداد از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸ در فرهنگسرای ملل واقع در بزرگراه صدر، بلوار قیطریه، بوستان قیطریه برگزار می شود.